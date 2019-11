Schüler von neun Klassen an Regelschulen und Gemeinschaftsschulen in Nordthüringen bekamen beispielsweise keine Abschlussnote in Musik, Kunst oder Astronomie. Laut Bildungsministerium mussten sich Schüler von 10. Klassen in Westthüringen ohne Note in Religion, Astronomie oder Ethik um eine Lehrstelle bewerben.

In Ostthüringen traf es neben einer Regelschulklasse in Musik auch zwei 10. Klassen eines Gymnasiums. In Mittelthüringen war nur eine Abschlussklasse betroffen – hier fehlte die Musiknote. Dagegen erhielten in Südthüringen alle Schulabgänger vollständige Abschlusszeugnisse.

Zu wenig Bewerber für musisch-künstlerische und naturwissenschaftliche Fächer

Doch nicht nur die Zeugnisse von Schulabgängern waren unvollständig. Laut Ministerium fehlt Schülern aus insgesamt 256 Klassen eine Note im Zeugnis zum Schuljahresende - zum Halbjahr waren sogar über 600 Klassen betroffen. Die Schüler bekamen zumeist keine Noten in den Fächern Musik und Kunst, gefolgt von Ethik/Religion und Geografie. Grund ist der Unterrichtsausfall, unter anderem wegen Lehrermangel. In Thüringen gibt es rund 8.000 Klassen an allgemeinbildenden Schulen.

Bildungsminister Helmut Holter sagte MDR THÜRINGEN, dass es ihn ärgere, dass trotz über eintausend neuen Lehrerinnen und Lehrern in diesem Schuljahr die Notengebung nicht vollständig abgesichert werden konnte. Für die musisch-künstlerischen und die naturwissenschaftlichen Fächer gebe es nicht genügend Bewerber, so Holter. Auch mit Seiteneinsteigern und Ruheständlern gelinge es nicht, den Lehrermangel komplett zu beheben.