Für alle anderen ist es eine außergewöhnliche Zeugnisübergabe – nicht wie sonst im Klassenverband. Es gibt ein Potpourri von Möglichkeiten, wobei es so manchem Schulleiter am liebsten wäre, wenn nur die Schüler und Eltern kommen, die das Zeugnis dringend brauchen. Das sind die Schüler der 4. Klassen. Sie bekommen eine Empfehlung für die weiterführende Schule und müssen sich im März an einer Schule anmelden. Die übrigen Schüler sollten lieber warten, bis für sie der Unterricht wieder losgeht. Das wäre für die Grundschüler ab kommenden Montag und eine Woche später für die Schüler der 5. und 6. Klasse.

Weil es schwierig ist, alle Auflagen des Infektionsschutzes zu erfüllen, hat sich die Schulleitung der Edith-Stein-Schule in Erfurt beispielsweise entschieden, die Zeugnisse per Post zu versenden. In einem Elternbrief heißt es, es sei nicht realistisch, dass Eltern und Sorgeberechtigte von beinahe 700 Schülerinnen und Schülern in zeitlichem und räumlichem Abstand zur Schule kommen, um das Zeugnis in Empfang zu nehmen. Den Postweg wählen auch manche Schulen in Trägerschaft der evangelischen Schulstiftung in Mitteldeutschland. Es gebe aber auch Klassen- und Stammgruppenleiter, die das Zeugnis in Kleinstgruppen im Freien ausgeben, sagte eine Sprecherin.