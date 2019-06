Oft werden Berufsanfängern befristete Verträge angeboten. Bildrechte: MDR/ IG Bau

In Thüringen gibt es immer noch zu viele befristete Arbeitsverhältnisse. Wie die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) mitteilte, haben derzeit etwa 85.000 Frauen und Männer im Freistaat einen zeitlich begrenzten Job. Das wären neun Prozent aller Arbeitnehmer. Die Gewerkschaft beruft sich dabei auf den aktuellen Mikrozensus. Es könne nicht sein, dass Unternehmer trotz der guten Lage am Arbeitsmarkt weiterhin so stark auf Befristungen setzen, kritisiert Ralf Eckardt, Bezirksvorsitzender der IG BAU Erfurt.