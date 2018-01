Der Bedarf an Krankengymnastik, Massagen und Co. steigt unaufhörlich. Doch gut ausgebildete Physiotherapeuten sind im Freistaat schwer zu finden. Grund sind die schwierigen beruflichen und finanziellen Bedingungen. "Es gibt in Thüringen einen eklatanten Fachkräftemangel, speziell in den niedergelassenen Praxen." Der Vorstandsvorsitzende des Landesverband Thüringen im Zentralverband für Physiotherapie (ZVK), Hartmut Roschka-Haubold, weiß wovon er spricht. Er ist selbst Inhaber einer Praxis in Rudolstadt und blickt mit Sorge auf die Entwicklung seines Berufsstandes.

Seit Jahren geht in den 15 Thüringer Berufsschulen die Zahl der Auszubildenden zurück. 2012 absolvierten noch 349 Schüler ihre Abschlussprüfung erfolgreich, heute sind es 200 weniger. Im Vergleich zu anderen Bundesländern sei das noch viel, sagt Hartmut Roschka-Haubold. Das Problem bestehe jedoch darin, dass junge Physiotherapeuten nur selten in Thüringer Praxen arbeiten: "Sie gehen lieber in Kliniken, andere Bundesländer oder ins Ausland, denn dort verdienen sie wesentlich mehr Geld". Im Freistaat geht ein Praxis-Angestellter in Vollzeit mit etwa 1.700 Euro Bruttoverdienst nach Hause, hat eine verbandsinterne Umfrage von Physio-Bundesverband ergeben. "Das ist gerade so der Mindestlohn", sagt Roschka-Haubold.

Praxisinhabern geht es ähnlich: "Die durchschnittliche Nettovergütung eines Praxisbetreibers in Thüringen liegt laut Bundesamt für Arbeit bei 1.820 Euro", stellt er fest. Mit Blick auf einen Verdienst, der selbst die Rente in Frage stelle, wundere ihn der Azubi-Rückgang nicht.

Schüler zahlen oft für Ausbildung