Die regionalen Zuckerrübenanbauer blicken mit Sorge auf den rapide sinkenden Zuckerpreis. Seit Jahresbeginn ist der Weltmarktpreis um ein Fünftel abgesackt. Steffen Steinbrück vom Verband der Sächsisch-Thüringischen Zuckerrübenanbauer sagte MDR THÜRINGEN, mit einem so starken Preisverfall habe die Branche nicht gerechnet. Im Herbst hatte die EU die Zuckerproduktion freigegeben und Anbauquoten sowie Garantiepreise abgeschafft. Steinbrück sagte, es sei erwartet worden, dass das zu einem europäischen Zuckerüberangebot führt. Doch der parallel so starke internationale Zuckerpreisverfall sei überraschend.

Die rund eintausend Landwirte des Verbandes fürchten nun Einnahmeeinbrüche, da ihnen die im Vorjahr gelieferte Rübenernte erst im Frühsommer endgültig vergütet wird. Und richtig durchschlagen könnte der aktuelle Preisverfall auf kommende Ernten. "Vor allem für 2018 sind die Aussichten schlecht", so Steinbrück. In der Vergangenheit hätten die Landwirte um die 35 Euro pro Tonne Zuckerrüben erhalten. Wenn weniger als 30 Euro gezahlt würden, dann wäre das aus seiner Sicht betriebswirtschaftlich kritisch.

Dennoch rechnet Steinbrück nicht damit, dass die Landwirte in Thüringen und Sachsen kurzfristig weniger Zuckerrüben anbauen. Das geschehe vermutlich erst, wenn die finanzielle Flaute länger anhalte. Bis dahin säßen Landwirte und Zuckerproduzenten in einem Boot und müssten das gemeinsam durchstehen, sagte Steinbrück. Denn auch die Rübenanbauer hätten ein Interesse so viele Rüben zu liefern, dass die Zuckerfabriken voll ausgelastet würden und kostengünstig produzieren könnten. Das verbessere für beide Seiten die Ertragschancen.