Thüringer Landwirte konnten in diesem Jahr etwas mehr Zuckerrüben ernten als im Vorjahr. Nach Angaben des Verbands der Sächsisch-Thüringischen Zuckerrübenanbauer lag der Ertrag mit 65 Tonnen pro Hektar knapp vier Tonnen über dem des Vorjahres. Das entspricht zwar etwa dem langjährigen Mittel, ist aber nach Worten von Verbandsgeschäftsführer Christian Beyer noch kein gutes Ergebnis.

Auf den 1.200 Hektar Anbaufläche von Rüben in Thüringen gibt es auch in diesem Jahr wieder große Unterschiede. Während in nördlichen Gebieten nur 30 Tonnen geerntet wurden, konnten im Altenburger Land und nördlich von Gera 90 Tonnen pro Hektar eingebracht werden.