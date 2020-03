Hier ist der KiKA ganz in seinem Element: In den kommenden Wochen erfahren Kinder bei "logo!" (täglich um 11:05 Uhr und 19:50 Uhr) alles zur aktuellen Situation. Informativ und hintergründig erklären die Kindernachrichten Ihren Sprösslingen die Zusammenhänge. Ab 11:15 Uhr folgen im KiKA-Programm die Wissensmagzine "Wissen macht Ah!", "PUR+", "Anna und die wilden Tiere" und "Löwenzahn" (ZDF) im täglichen Wechsel. Am Nachmittag können sich Ihre Kinder auf die brandneuen Folgen von "Schloss Einstein" freuen. Ab 14:35 Uhr gibt es hier wochentags die 23. Staffel der weltweit längsten Kinderfernsehserie.