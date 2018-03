Linke, Grüne und SPD sind sich einig: Familien in Thüringen sollen mehr Zeit füreinander bekommen. Die Regierungspartner diskutieren derzeit darüber, welcher Tag ein zusätzlicher Feiertag im Freistaat werden soll. Wie ein Sprecher MDR THÜRINGEN mitteilte, sehe es wohl gut aus, dass das Thema noch in diesem Jahr als Gesetzentwurf in den Landtag gebracht wird. Die Linke hatte Ende November vergangenen Jahres auf dem Parteitag gefordert, den Kindertag am 1. Juni zum Feiertag erklären zu lassen.

Noch gebe es kein offizielles Ergebnis, sagte Volker Hinck, Sprecher der Linken MDR THÜRINGEN, doch es sehe ganz nach einer Einigung aus. Allerdings müssten sich die Regierungspartner erst darüber im Klaren sein, an welchem Tag der zusätzliche Feiertag erklärt werden soll. "Einige sind für den Kindertag am 1. Juni, andere sprechen sich für einen Feiertag an einem anderen Tag aus", sagte Hinck. Die Thüringer Grüne bestätigten lediglich, dass sie mit den Koalitionspartnern im Gespräch sind. Ob Bedenken seitens des Vorschlags der Linken vorliegen oder sich die Fraktion einen anderen freien Tag als den Kindertag wünscht, dazu äußerte sich Fraktionsvorsitzender Dirk Adams nicht.

Auch die SPD blieb vage. Die Vorstellungen der Linken zu einem zusätzlichen freien Tag seien bekannt, der "Meinungsbildungsprozess aber nicht abgeschlossen", sagte Birgit Pelke, familienpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion MDR THÜRINGEN. Grundsätzlich halte man einen Tag für die ganze Familie für sinnvoll. An welchem dieser jedoch realisiert werden könne, dazu gab es auch von der SPD keine Auskunft. Man rege in den kommenden Wochen Gespräche mit Vertretern von Gewerkschaften, Wirtschaftsverbänden und dem Einzelhandel in Thüringen an.

Linke-Fraktionsvorsitzende Susanne Hennig-Wellsow Bildrechte: MDR Fest steht wohl, dass die Thüringer 2018 noch nicht mit einem zusätzlichen freien Tag rechnen können. Sollte sich bei den Regierungspartnern eine Einigung abzeichnen, will Rot-Rot-Grün den zusätzlichen Feiertag als Gesetzentwurf in den Landtag bringen. Dann wird es dazu eine Anhörung geben, bei der die Opposition ihr Für und Wider zu dem Thema einbringen darf.



Erst Anfang Februar hatten die Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein, Bremen, Hamburg und Niedersachen erklärt, einen zusätzlichen Feiertag einrichten zu wollen. Thüringen liegt bei den gesetzlichen Feiertagen mit zehn Tagen im bundesdeutschen Mittelfeld. Im Vergleich dazu haben die Bayern 14 freie Tage.