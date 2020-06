In Thüringen haben Sonntagabend und Montagnacht heftige Regenschauer zu schweren Unfällen und Überschwemmungen auf den Straßen geführt. Auf der Autobahn 4 starb ein 34-Jähriger, nachdem er wegen Aquaplanings mit seinem BMW von der Straße abkam. Er krachte zwischen den Anschlussstellen Gotha und Gotha/Boxberg in eine Baumgruppe, wurde im Fahrzeug eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle. Auf der A 38 kam ein 45-Jähriger ums Leben. Er war mit seinem Fahrzeug in die Leitplanke geprallt und wurde aus dem Fahrzeug geschleudert.

Außerdem wurden bei weiteren Unfällen auf regennassen Straßen zehn Menschen zum Teil schwer verletzt. Noch immer behindern Geröll und Erdmassen den Verkehr am Montagmorgen. Der 34-jährige Fahrer des BMWs verstarb noch an der Unfallstelle. Bildrechte: MDR/News 5

Landstraße gesperrt

So ist die Landstraße in Blankenhain im Weimarer Land wegen Überschwemmung gesperrt worden. Wie die Polizei mitteilte, müsse die Straße in den nächsten Stunden von Geröll und Schlamm gereinigt werden. Der Berufsverkehr wird umgeleitet.

Auch im Erfurter Süden hatte der massive Regen Sand und Geröll auf zwei Kreuzungen gespült. Die Kreuzung an der Haarbergstraße war in der Nacht von der Feuerwehr gesäubert worden. Die Kreuzung an der Friedrich-Ebert-Straße reinigten Mitarbeiter der Stadtwirtschaft. Beide Kreuzungen sind wieder befahrbar. In der Rettungsleitstelle in Suhl gingen im Minutentakt Notrufe wegen vollgelaufener Keller und überfluteter Straßen ein.