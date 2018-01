Highway durch Australien (2/3) – Die Nullarbor

Von den Traumküsten Westaustraliens fahren die beiden Filmautoren ins trockene Inland, durchqueren die berühmte Nullarbor-Ebene und erreichen schließlich die Gegend von Adelaide. In Australien muss man alles mit Kängurus teilen: das Camp, den Strand und den Highway.

Truckstopps sind Oasen nicht nur für Autofahrer. Auch bei der Kaffeepause finden Arendt und Schweiger interessante Tiere. Und mit einem Augenzwinkern sehen sie eine alte Telegrafenstation - aus der Sicht der Tierfilmer. Der historische Eyre-Highway, heute nicht mehr befahren, bringt sie zurück in Pionierzeiten.

Zum Schluss geht es in eine Kleinstadt. Tausende von Kakadus kommen in den Ort, turnen an Antennen und rutschen wie Skifahrer auf den Blechdächern.

Schwungvoll und locker geht es über den Highway.