Jack:



Schäferhund-Labrador-Mischling

männlich

am 28.04.2017 geboren

Farbe: Schwarz

Schulterhöhe: ca. 70 cm

kastriert

mit Microchip registriert

geimpft und entwurmt

Als Junghund wurde Jack in einem Hinterhof gehalten und hatte anschließend mehrere Vorbesitzer. Am 09.03.2020 wurde er im Tierheim abgegeben, da sein Halter nicht mehr mit ihm zurechtkam. Jack ist ein temperamentvoller Rüde mit viel Kraft und einen starken Charakter. Er ist sehr intelligent, braucht geistige und körperliche Auslastung im Alltag. Für ihn werden konsequente, sportliche Menschen gesucht, die Erfahrung im Umgang mit dominanten Hunden haben.

Quentin:



Europäisch Kurzhaar

männlich

ca. 2 Jahre

Farbe: Grautiger mit weißen Abzeichen

kastriert

mit Microchip registriert

geimpft und entwurmt

Gemeinsam mit einer weiteren Katze fand sich Quentin in einer Gartenanlage ein und wurde dort gefüttert. Am 16.05.2020 kam er als herrenloses Fundtier ins Tierheim. Ist er anfangs zurückhaltend, taut er nach einer Eingewöhnung auf und fordert Streicheleinheiten. Der sensible Kater wird als Freigänger in eine ländliche Gegend vermittelt, gern als Zweitkatze.

Barry:



Mischling

männlich

am 01.07.2015 geboren

Farbe: Schwarz mit grau-schwarzen Abzeichen

Schulterhöhe: ca. 40 cm

mit Microchip registriert

geimpft und entwurmt

Barry ist einem Privathaushalt bei jungen Leuten aufgewachsen, die ihn wegen Überforderung am 21.02.2017 im Tierheim abgaben. Er ist ein sehr intelligenter und fordernder Hund, der Aufgaben braucht. Für ihn werden souveräne und erfahrene Halter gesucht, die ihn lesen können und seinem Wesen gerecht händeln. Bei inkonsequenter Führung findet er schnell Lücken und neigt dazu, seine Ressourcen zu verteidigen. Kinder sollten nicht in seinem neuen Zuhause leben. Barry ist seinen Bezugspersonen gegenüber sehr loyal, verschmust und als sportlicher Begleithund für aktive Menschen geeignet.

Farbmäuse:



7 x weiblich und 2 x männlich

im November 2017 und im Juni 2019 geboren

Farbe: Weiß und Braun-Weiß

beide Männchen sind kastriert

In der Gruppe leben neun Tiere mit unterschiedlicher Herkunft. Die weißen Mäuse stammen aus einem illegalen Tiertransport, bei dem ca. 7.000 Tiere beschlagnahmt und am 18.11.2017 auf verschiedene Tierheime verteilt wurden. Am 17.07.2019 kamen weitere Tiere hinzu. Sie wurden im Alter von wenigen Wochen von Spaziergängern ausgesetzt gefunden. Alle Mäuse werden nur in artgerechte Gruppenhaltung vermittelt. Ihnen sollte ein abwechslungsreich strukturiertes und ausreichend großes Gehege zur Verfügung stehen.

Angel:



Labrador-Jack-Russell-Mischling

weiblich

am 02.04.2019 geboren

Farbe: Weiß mit hellbraunen Abzeichen

Schulterhöhe: ca. 50 cm

mit Microchip registriert

geimpft und entwurmt

Angel wurde am 16.01.2020 als Fundhund im Tierheim aufgenommen. Recherchen der Tierschützer ergaben, dass sie mehrere Vorbesitzer hatte. Die temperamentvolle Hündin ist sehr agil und bewegungsfreudig. Sie braucht geistige Auslastung und hundeerfahrene Halter, die mit ihrem starken Charakter umgehen können. Angel ist eine neugierige, aufmerksame und lernfreudige Hündin, die es turbulent mag. Mit anderen Hunden verträgt sie sich nach Sympathie, ordnet sich aber ungern unter. In ihrem neuen Zuhause sollten die Grundkommandos weiter gefestigt werden.

Iron:



Deutscher Schäferhund

männlich

ca. 2014 geboren

Farbe: Braun mit schwarzer Decke

Schulterhöhe: ca. 65 cm

mit Microchip registriert

geimpft und entwurmt

Gemeinsam mit einem weiteren Schäferhundrüden wurde Iron herrenlos gefunden und am 04.11.2018 im Tierheim aufgenommen. Er ist ein freundlicher, ausgeglichener und gut erzogener Hund, der gern lernt und sich eng an seine Bezugspersonen bindet. Iron wird an aktive Menschen vermittelt, die ihn als Einzelhund halten. Kinder sollten nicht im Haushalt leben.

Außerdem vermittelt werden:

Lina:



Mischling

weiblich

am 20.09.2017 geboren

Farbe: Weiß mit braunen Abzeichen

Schulterhöhe: ca. 55 cm

kastriert

mit Microchip registriert

entwurmt und geimpft

Im Alter von fünf Wochen wurde Lina von einer rumänischen Tierschützerin auf der Straße gefunden und in einem Tierasyl aufgenommen. Am 01.02.2020 kam sie ins Tierheim Annaberg-Buchholz, um ihre Vermittlungschancen zu verbessern. Lina hat viel Energie, jagt gern und sollte gezielt an Alltagssituationen herangeführt werden. Sie wird an Hundekenner vermittelt, die Erfahrung mit ängstlichen Hunden haben und mit ihrer Unsicherheit umgehen können. Männern gegenüber reagiert sie misstrauisch und braucht Zeit, um Vertrauen zu neuen Bezugspersonen aufzubauen.

Marley:



Mischling

männlich

am 07.04.2013 geboren

Farbe: Beige

Schulterhöhe: ca. 57 cm

kastriert

mit Microchip registriert

geimpft und entwurmt

Marley lebte bei seinem Halter, bis sich dieser aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr um ihn kümmern konnte. Ursprünglich stammt der stürmische Rüde aus Rumänien und sollte die Grundkommandos weiter festigen. Marley ist ein freundlicher und sehr menschenbezogener Hund, der gern spielt, schnell lernt und aufgeschlossen Neuem gegenüber ist. Mit Kindern verträgt er sich prima. Der intelligente Rüde kann Türen öffnen und braucht geistige Auslastung.

Maxima:



Mischling

weiblich

am 01.07.2014 geboren

Farbe: Tricolor

Schulterhöhe: ca. 50 cm

kastriert

mit Microchip registriert

geimpft und entwurmt

Ursprünglich stammt die ängstliche Hündin aus der Türkei, wo sie herrenlos gefunden wurde. Seit dem 02.09.2018 lebt sie im Tierheim Annaberg-Buchholz. Maxima ist noch immer sehr skeptisch und panisch Fremden gegenüber. Hat sie aber Vertrauen gefasst, ist sie eine sehr anhängliche Hündin, die gern schmust und zu ihrer Bezugsperson eine enge Bindung aufbaut. Sie wird an ruhige Menschen vermittelt, die viel Erfahrung mit Angsthunden haben und ihr ein neues Zuhause in ländlicher Umgebung bieten.

Ellis:



Mischling

weiblich

am 14.02.2017 geboren

Farbe: Weiß mit dunklen Abzeichen

Schulterhöhe: ca. 40 cm

kastriert

mit Microchip registriert

geimpft und entwurmt

Am 10.05.2019 wurde die zurückhaltende Hündin von einem kooperierenden Tierschutzverein aus der Türkei nach Deutschland geholt. Sie war sehr verstört, in sich gekehrt und hat mehrere große Narben. Im Tierheim wurde sie tierärztlich versorgt und erholt sich derzeit von einer Knieoperation. Ellis ist eine freundliche und sehr sensible Hündin, die sich gut mit anderen Hunden und Katzen verträgt. Für sie werden geduldige und verständnisvolle Menschen gesucht, die ihr ein ebenerdiges Zuhause als Zweithund bieten.

Ricarda:



Europäisch Kurzhaar

weiblich

im Mai 2019 geboren

Farbe: Weiß mit hellen Abzeichen

Schulterhöhe: ca. 55 cm

kastriert

mit Microchip registriert

geimpft und entwurmt

Ricarda wurde am 18.05.2020 herrenlos gefunden. Sie war in einem schlechten Allgemeinzustand, mager und voller Zecken. Im Tierheim konnte sie sich erholen und kann nun vermittelt werden. Sie hat ein sehr freundliches und unkompliziertes Wesen, fordert viel Zuwendung und Beschäftigung. Als verspielte Katze ist sie neugierig und versteht sich prima mit Artgenossen. Ricarda ist für Katzenanfänger und für Familien mit Kindern geeignet.