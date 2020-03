Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Max:



Maremmen-Abruzzen-Schäferhund

männlich

am 04.11.2018 geboren

Farbe: Weiß

Schulterhöhe: ca. 70 cm

mit Microchip registriert

geimpft, entwurmt

Gemeinsam mit einer Hündin lebte Max als Herdenschutzhund in einem Privathaushalt und wurde am 10.11.2019 im Tierheim abgegeben, da seine Halter nicht mit ihm zurechtkamen. Max ist ein aufmerksamer, lernfreudiger und eigenständiger Rüde, der Türen öffnen kann. Er wird als Arbeitshund in ein ländliches Umfeld vermittelt. Max kennt Schafe und Rinder.

Rocky:



Labradormischling

männlich

am 27.02.2018 geboren

Farbe: Schwarz

Schulterhöhe: ca. 50 cm

mit Microchip registriert

geimpft, entwurmt

Rocky lebte in einer Familie mit Kindern, bis er am 20.10.209 im Tierheim abgegeben wurde. Der freundliche Rüde ist sehr verspielt, aufgeschlossen und sehr lernfreudig. Er kennt die ersten Grundkommandos, die in seinem neuen Zuhause weiter gefestigt werden sollten. Als jagdfreudiger Hund wird er an hundeerfahrene Menschen vermittelt, die ihm eine liebevolle und konsequente Erziehung bieten.

Bello:



Terriermischling

männlich

17 Jahre

Farbe: Weiß mit schwarzen Abzeichen

mit Microchip registriert

geimpft, entwurmt

Bello lebte als Wohnungshund und wurde im Februar 2020 im Tierheim abgegeben, da sich sein Halter aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr um ihn kümmern konnte. Der umgängliche Rüde hat ein ausgeglichenes Wesen, geht offen auf Neues zu und ist gesundheitlich ausgesprochen fit. Für ihn wird ein ruhiges Umfeld bei liebevollen Menschen mit viel Zeit gesucht.

Nagergruppe:



verschiedene Arten

männlich

Alter: verschieden

Farben: verschieden

Im Tierheim Bischdorf wurden im Juli 2019 mehrere Hunde, Katzen, Kleintiere und Vögel aus einem Privathaushalt aufgenommen, darunter über 200 Nagetiere. Für diese werden Nagerfreunde gesucht, die ihnen eine artgerechte Haltung mit ausreichend Bewegungsmöglichkeiten, Rückzugsorten und viel Beschäftigung bieten. Je nach Tierart sollten die Freilaufgehege etagenweise angeordnet oder mit Buddelebene eingerichtet sein. Einige Arten, wie Chinchillas und Hamster, sind nachtaktiv und nicht als Haustiere für Kinder geeignet.

Rosa:



Mischling

weiblich

ca. 6 Jahre alt

Farbe: Schwarz mit hellbraunen Abzeichen

Schulterhöhe: ca. 50 cm

mit Microchip registriert

geimpft, entwurmt

Die unsichere Hündin wurde in einem isolierten Raum ohne Umweltreize gehalten. Am 28.11.2019 wurde sie vom Veterinäramt dem Tierheim übergeben. Aufgrund ihrer Vorgeschichte sollte sie gezielt an einen geregelten Tagesablauf gewöhnt und mit verschiedenen Alltagssituationen vertraut gemacht werden. Rosa wird an hundeerfahrene und ruhige Menschen vermittelt. Gern zu einem souveränen Zweithund, an dem sie sich orientieren kann.

Außerdem vermittelt werden:

Ronny:



Rottweilermischling

männlich

am 10.03.2018 geboren

Farbe: Schwarz mit braunen Abzeichen

Schulterhöhe: ca. 70 cm

mit Microchip registriert

geimpft, entwurmt

Ursprünglich wurde Ronny am 04.08.2019 herrenlos gefunden. Sein Halter stammt aus der Tschechei und übereignete den Rüden zur Weitervermittlung dem Tierheim. Ronny ist ein aufmerksamer und intelligenter Hund, der zu dominantem Verhalten neigt. Für ihn werden erfahrene und souveräne Halter gesucht, die ihn konsequent und gezielt erziehen und ihm einen strukturierten Alltag bieten. Ronny wird in Einzelhaltung vermittelt.

Axel:



Boxermischling

männlich

am 01.09.2016 geboren

Farbe: Braun

Schulterhöhe: ca. 50 cm

kastriert

mit Microchip registriert

geimpft, entwurmt

Der charakterstarke Rüde lebte seit Welpenalter als Familienhund und wurde im Tierheim abgegeben, da seine Halter nicht mit ihm zurechtkamen. Axel hat keine Grenzen kennenlernen dürfen und hat nun Schwierigkeiten, mit ihnen umzugehen. Er ist ein neugieriger, temperamentvoller und jagdfreudiger Rüde, der zu Dominanz und Futterneid neigt. Mit anderen Tieren kommt er nicht zurecht. Kinder sollten nicht in seinem neuen Zuhause leben.

Luna:



Schäferhundmischling

weiblich

am 24.12.2010 geboren

Farbe: Schwarz mit hellen Abzeichen

Schulterhöhe: ca. 50 cm

mit Microchip registriert

geimpft, entwurmt

Die temperamentvolle Hündin hatte mehrere Vorbesitzer, bis sie am 20.12.2016 vom Veterinäramt dem Tierheim übergeben wurde. Aufgrund der häufigen Halterwechsel neigt Luna zu Misstrauen Fremden gegenüber und braucht viel Zeit, um Vertrauen aufzubauen. Für sie wird ein stabiles Zuhause bei zuverlässigen und erfahrenen Halter gesucht, die mit ihrem beschützenden Verhalten umgehen können.