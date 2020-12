Die Tiere aus der Sendung

Runa:



Ungarische Bracke

weiblich

am 01.08.2008 geboren

Farbe: Braun

Schulterhöhe: ca. 45 cm

kastriert

mit Microchip registriert

entwurmt und geimpft

2011 wurde Runa in einen Privathaushalt vermittelt. Am 06.11.2020 wurde sie wieder an das Tierheim zurückgegeben, da sie nicht allein bleiben kann und zum Bellen neigt. Als Jagdhund braucht sie geistige und körperliche Auslastung. Sie ist intelligent, lernt schnell und kennt die Grundkommandos. Runa wird an geduldige Menschen vermittelt, die sie ganztags in ihren Alltag integrieren.

Wilma und Welpen:



Terrier

weiblich

ca. 8 Jahre

Farbe: Weiß mit braunen Abzeichen (Welpen: verschieden)

Schulterhöhe: ca. 45 cm

mit Microchip registriert

entwurmt und geimpft

Wilma wurde vom Veterinäramt am 27.08.2020 aus einem Stall geholt und dem Tierheim übergeben. Am 29.09.2020 kamen ihre fünf Jungen zur Welt, die sie liebevoll versorgte. Wilma ist eine temperamentvolle und verspielte Hündin, die zum Jagen neigt. Sie wird in Einzelhaltung zu hundeerfahrenen Menschen mit Geduld vermittelt.

Abby:



Australian Shepherd

weiblich

2 – 3 Jahre

Farbe: Blue Merle

Schulterhöhe: ca. 50 cm

Die unsichere Hündin wurde am 27.08.2020 vom Veterinäramt beschlagnahmt, da sie mit ihren Welpen in einem dunklen Stall untergebracht war. Abby ist eine ängstliche und schreckhafte Hündin, die mit Geduld an Alltagssituationen herangeführt werden sollte. Rassebedingt braucht sie eine Aufgabe, die ihrem Wesen gerecht wird und sie im Alltag auslastet. Sie wird in Einzelhaltung vermittelt.

Charlie:



Border Collie

männlich

ca. 3 Jahre

Farbe: Schwarz-Weiß

Schulterhöhe: ca. 50 cm

trägt Hormonchip

mit Microchip registriert

geimpft und entwurmt

Da Charlie überwiegend in einer Transportbox gehalten wurde, entzog das Veterinäramt den Rüden und übergab ihn am 27.08.2020 dem Tierheim. Charlie ist ein intelligenter, lernfreudiger und verspielter Rüde mit einem zurückhaltenden Wesen. Für ihn werden Hundefreunde gesucht, die Erfahrung mit seiner Rasse haben und ihn geistig fordern. Verantwortungsbewusste Kinder ab ca. 12 Jahren sind kein Problem.

Rocky:



Mischling (Labrador Retriever x Schäferhund)

männlich

ca. 1,5 Jahre

Farbe: Schwarz

Schulterhöhe: ca. 67 cm

kastriert

Rocky lebte als Familienhund und kennt den turbulenten Alltag mit Kindern. Am 27.04.2020 wurde er im Tierheim abgegeben. Er ist ein temperamentvoller Rüde mit viel Energie, die gezielt in die richtigen Bahnen gelenkt werden sollte. Als intelligenter Junghund lernt er schnell, spielt gern und fordert geistige Ansprache. Rocky wird an sportliche Menschen vermittelt, die ihn souverän erziehen.

Mika:



Europäisch Kurzhaar

männlich

2017 geboren

Farbe: Rottiger mit hellen Abzeichen

kastriert, geimpft und entwurmt

Der charakterstarke Kater stammt aus einem Privathaushalt und wurde am 23.04.2020 im Tierheim aufgenommen, da seine Halterin verstarb. Er hatte eine unbehandelte Augenverletzung und musste tierärztlich versorgt werden. Mika lebt nun mit einem Auge, womit er sehr gut zurechtkommt. Er wird als Einzelgänger mit Freigang vermittelt. Kinder sollten nicht in seinem neuen Zuhause leben.

Silvia und Moritz:



Deutsche Riesen

weiblich und männlich

Silvia: ca. 2015 geboren

Moritz: ca. 2018 geboren

Farben: Schwarz und Rot mit weißen Abzeichen

kastriert, geimpft und entwurmt

Beide Kaninchen haben sich im Tierheim kennengelernt. Silvia lebt seit August 2019 im Tierheim, Moritz wurde dieses Jahr aufgenommen. Beide sind herrenlose Fundtiere, die in artgerechte Gruppenhaltung mit Freigehege vermittelt werden. Silvia ist eine temperamentvolle Zibbe, die deutlich ihre Grenzen zeigt. Moritz hat ein umgängliches Wesen und geht offen auf Neues zu.