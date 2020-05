Das Tierheim ist zurzeit nicht für Besuche geöffnet.

Tiere aus der Sendung:

Sonja:



Spitzmischling

weiblich

ca. 2012 geboren

Farbe: Schwarz mit braunen Abzeichen

Schulterhöhe: ca. 25 cm

kastriert

mit Microchip registriert

geimpft und entwurmt

Sonja stammt aus Rumänien, wo nach einem Unfall ihre Vorderpfote nicht tierärztlich versorgt wurde. Im November 2019 kam die freundliche Hündin über eine Kooperation nach Deutschland. Hier wurde eine Lähmung der Pfote diagnostiziert. Im Alltag kommt sie aber prima damit zurecht. Die selbstbewusste Hündin hat ein freundliches und umgängliches Wesen, ist aufgeschlossen Neuem gegenüber und fordert viel Zuwendung. Sonja verträgt sich gut mit anderen Tieren, wird aber als Einzelhund in einen ruhigen Haushalt vermittelt.

Kevin und Jerome:



Anglo-Nubier-Ziegen

männlich

am 29.12.2019 geboren

Farbe: Braun-Weiß

Schulterhöhe: ca. 125 cm (im Wachstum)

kastriert

mit Microchip registriert

geimpft und entwurmt

Die beiden Böcke kamen im Tierheim zur Welt, nachdem ihre Eltern im September 2019 vor dem Schlachter gerettet wurden. Kevin musste mit der Flasche aufgezogen werden und hat sich gut entwickelt. Für beide wird ein artgerechtes Zuhause mit ausreichend Bewegungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten gesucht. Sie sind intelligente Tiere, die geistig gefordert werden wollen. Im Tierheim werden sie an das Halftertraining gewöhnt.

Charly Brown:



Beagle

männlich

am 30.07.2012 geboren

Farbe: tricolor

Schulterhöhe: ca. 45 cm

mit Microchip registriert

geimpft und entwurmt

Am 17.01.2020 wurden23 Hunde vom Veterinäramt ihrem Halter entzogen und dem Tierheim übergeben. Als blinder Hund hatte es Charly Brown besonders schwer, mit den Umständen zurecht zu kommen. Im Tierheim hat er schnell Vertrauen gefasst und zeigt sein sanftes und gutmütiges Wesen. Charly Brown wird in einen ruhigen Haushalt zu rasseerfahrenen Menschen vermittelt, die mit seiner Behinderung umgehen können.

Peterle:



Europäisch Kurzhaar

männlich

ca. 10 Jahre

Farbe: Grautiger

kastriert

mit Microchip registriert

geimpft und entwurmt

Peterle wurde am 20.02.2020 angefahren auf einer Dorfstraße gefunden und ins Tierheim gebracht. Sein Bein verheilt nur langsam, da er keine Schiene akzeptiert. Daher wird für ihn ein ruhiges Umfeld bei verantwortungsbewussten Menschen gesucht, die sich viel mit ihm beschäftigen. Peterle ist sehr menschenbezogen und sucht die Zuwendung. Mit seinem unkomplizierten Wesen kommt er schnell mit neuen Situationen zurecht.

Fanny:



Weimaraner

weiblich

am 18.02.2012

Farbe: Blau

Schulterhöhe: ca. 60 cm

mit Microchip registriert

geimpft und entwurmt

Die lernfreudige Fanny lebte als Zuchthündin und wurde mit weiteren Hunden am 25.05.2019 auf Drängen des Veterinäramtes im Tierheim abgegeben. Sie hat viel Temperament, ist neugierig und sehr lauffreudig. Als Jagdhündin fordert sie geistige Auslastung wie Nasenarbeit mit Suchspielen. Im neuen Zuhause sollte sie die Grundkommandos festigen. Fanny wird an aktive Menschen mit Rasseerfahrung vermittelt.

Kimba:



Mischling

weiblich

ca. 5 Monate

Farbe: Braun mit dunklen Abzeichen

Schulterhöhe: ca. 40 cm (im Wachstum)

mit Microchip registriert

geimpft und entwurmt

Am 21.04.2020 wurde Kimba von einem kooperierenden Tierschutzverein übernommen. Sie stammt aus Rumänien, wo sie kaum Vermittlungschancen hatte. Kimba ist ein typischer Junghund, der noch viel kennenlernen und erleben möchte. Sie fasst schnell Vertrauen und geht offen auf neue Situationen zu. Mit anderen Tieren verträgt sie sich gut und kann als Zweithund in einem tierfreundlichen Haushalt leben.

Außerdem vermittelt werden:

Abel:



Mischling

männlich

ca. 9 Jahre

Farbe: Hellbraun mit weißen Abzeichen

Schulterhöhe: ca. 40 cm

mit Microchip registriert

geimpft und entwurmt

Am 20.11.2019 wurde der gutmütige Rüde von einem kooperierenden Tierschutzverein übernommen, um seine Vermittlungschancen zu verbessern. Abel stammt aus Rumänien und lebte in Europas größtem Tierheim. Der freundliche Rüde hat ein sehr umgängliches Wesen, ist verschmust und menschenbezogen. Mit anderen Tieren verträgt er sich prima, passt sich auch neuen Situationen gut an und wird daher als Anfängerhund vermittelt.

Berry:



Berner-Sennnenhund-Mischling

männlich

ca. 9 Jahre

Farbe: Schwarz mit braunen und weißen Abzeichen

Schulterhöhe: ca. 60 cm

kastriert

mit Microchip registriert

geimpft und entwurmt

Der unkomplizierte Mischling lebte viele Jahre in einem rumänischen Tierheim, bevor er am 21.04.2020 zur Vermittlung nach Deutschland geholt wurde. Berry ist ein freundlicher und ruhiger Hund, der sich mit anderen Tieren prima versteht. Er geht gut an der Leine, sollte aber die ersten Grundkommandos noch kennenlernen. Er wird in einen ruhigen Haushalt vermittelt.

Clark:



Terriermischling

männlich

ca. 4 Jahre

Farbe: Weiß mit schwarzen Abzeichen

Schulterhöhe: ca. 50 cm

kastriert

mit Microchip registriert

geimpft und entwurmt

Clark stammt aus Kroatien, wo er nach einem Autounfall lange ohne tierärztliche Behandlung mit einem gebrochenen Bein leben musste. Tierschützer nahmen ihn auf und versorgten ihn. Um weitere Komplikationen zu verhindern, musste das linke Vorderbein amputiert werden. Seit dem 18.01.2020 lebt er im Tierheim Burg. Clark zeigt viel Lebensfreude, ist fröhlich und spielt gern. Er verträgt sich prima mit Zwei- und Vierbeinern und wird als Familienhund vermittelt.

Lea und Luke:



Kaninchen

weiblich und männlich

ca. 2 Jahre

Farbe: Schwarz

Luke ist kastriert

geimpft und entwurmt

Im Dezember 2018 wurden Lea und Luke mit ihrer Mutter und ihren fünf Geschwistern herrenlos in einem Naherholungsgebiet freilaufend gefunden. Die Beiden werden gemeinsam in artgerechte Gruppenhaltung mit ausreichend Freilauf und Beschäftigungsangeboten vermittelt. Als Kaninchen sollten sie die Möglichkeit zum Buddeln erhalten. Lea und Luke sind neugierig und noch nicht handzahm.

Max:



Chihuahua

männlich

ca. 9 Jahre

Farbe: Weiß mit braunen Abzeichen

Schulterhöhe: ca. 25 cm

mit Microchip registriert

geimpft und entwurmt

Max stammt aus einer nicht artgerechten Haltung und wurde mit 38 weiteren Hunden vom Veterinäramt in ein Tierheim überwiesen. Seit dem 06.12.2019 lebt er im Tierheim Burg. Max ist ein ruhiger und zurückhaltender Rüde mit einem gutmütigen und freundlichen Wesen. Er ist menschenbezogen, aber anfangs ängstlich. Für ihn werden hundeerfahrene Menschen gesucht, die ihn positiv bestärken und im einen strukturierten Alltag bieten.