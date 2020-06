Tierisch tierisch aus dem Tierheim Crimmitschau

Die Tiere aus der Sendung:

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Resi:



Pudelmischling

weiblich

im August 2005 geboren

Farbe: Beige

Schulterhöhe: ca. 35 cm

entwurmt

Resi lebte bei einem älteren Ehepaar, bis dieses sich aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr um sie kümmern konnte. Am 05.11.2019 wurde sie im Tierheim abgegeben. Die anhängliche Hündin ist das Leben als Einzelhund gewohnt und braucht die Nähe ihrer Bezugspersonen. Daher werden ruhige Menschen gesucht, die sie voll in ihren Alltag integrieren. Resi hat ein unkompliziertes und ruhiges Wesen. Altersbedingt sollte sie öfter kleine Gassirunden gehen, damit sie stubenrein bleibt.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Pepe:



Europäisch Kurzhaar

männlich

ca. 1 Jahr

Farbe: Grautiger mit weißen Abzeichen

kastriert, mit Microchip registriert, entwurmt

Pepe stromerte in einer Gartenanlage umher und wurde mehrere Tage gefüttert, bis er am 20.05.2020 als Fundkatze im Tierheim abgegeben wurde. Er hat ein unkompliziertes Wesen, geht offen auf Neues zu und ist an Menschen gewöhnt. Pepe kann als Zweitkatze gehalten werden.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Speedy:



Schäferhundmischling

männlich

ca. 2 Jahre

Farbe: Schwarz

Schulterhöhe: ca. 60 cm

kastriert, mit Microchip registriert, geimpft, entwurmt

Da Speedy in Wohnungshaltung nur wenig Auslauf und Auslastung erhielt, wurde er am 10.10.2019 vom Veterinäramt dem Tierheim übergeben. Der badefreudige Rüde hat viel Temperament, ist verspielt und aufgeschlossen. Er fordert geistige Auslastung und wird an sportlich aktive Menschen mit Hundeerfahrung vermittelt, die mit ihm die Grundkommandos weiter festigen. Speedy ist sehr intelligent und kann Türen öffnen. Mit anderen Hunden verträgt er sich gut.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Wolfi:



Mischling

männlich

am 18.04.2017 geboren

Farbe: Grau-Schwarz

Schulterhöhe: ca. 50 cm

kastriert, mit Microchip registriert, geimpft, entwurmt

Ursprünglich stammt Wolfi aus Rumänien und wurde zur Vermittlung nach Deutschland geholt. Am 04.02.2020 übergaben ihn seine Paten dem Tierheim. Wolfi hat ein freundliches und umgängliches Wesen, er lernt schnell und kennt die ersten Grundkommandos, die im neuen Zuhause weiter gefestigt werden sollten. Aufgrund seines sensiblen Magen-Darm-Trakts erhält er Sensitivfutter.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Thea:



Europäisch Kurzhaar

weiblich

ca. 3 Jahre

Farbe: Tricolor

entwurmt

Die ruhige Katze lebte als Straßenkatze und wurde von Tierfreunden gefüttert. Am 20.04.2020 nahm sie das Tierheim hochtragend auf, damit sie ihre drei Kitten in ruhiger Umgebung zur Welt bringen kann. Thea ist eine liebevolle Katzenmutter und hat ein freundliches Wesen. Aufgrund ihrer unkomplizierten Art würde sie sich in jedem tierfreundlichen Haushalt schnell einleben. Thea ist eine ruhige und menschenbezogene Katze, die viel Beschäftigung braucht.

Tamy:



Europäisch Kurzhaar

weiblich

ca. 8 Wochen

Farbe: Schwarz mit weißen Abzeichen

Tamy wurde am 21.04.2020 im Tierheim geboren und wächst mit ihren Geschwistern bei ihrer Mutter Thea auf. Tamy ist eine typische Jungkatze, die spielerisch ihr Umfeld erkundet. Im Tierheim wird sie an Menschen gewöhnt und hat keine Berührungsängste. Als umgängliche und freundliche Katze verträgt sie sich prima mit Artgenossen, ist aufgeschlossen und neugierig. Sie kann nach einer Eingewöhnungszeit Freigang erhalten. (Bild siehe Thea)

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Susi:



Mischling

weiblich

am 10.09.2015 geboren

Farbe: Weiß mit braunen Abzeichen

Schulterhöhe: ca. 45 cm

kastriert, mit Microchip registriert, geimpft, entwurmt

Susi stammt aus Rumänien und wurde über einen Tierschutzverein nach Deutschland geholt. Da sie in ihrer Pflegestelle nicht vermittelt werden konnte, übernahm das Tierheim Crimmitschau die sensible Hündin. Susi ist anfangs zurückhaltend und schüchtern. Sie braucht eine Eingewöhnungszeit, um Vertrauen zu neuen Bezugspersonen aufzubauen. Sie hat ein freundliches Wesen, ist neugierig und spielt gern. Mit anderen Tieren kommt sie nicht zurecht. Für sie wird ein ruhiger Haushalt ohne Kinder gesucht.

Außerdem vermittelt werden:

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Motte:



Europäisch Kurzhaar

weiblich

ca. 2 Jahre

Farbe: Schwarz mit weißen Abzeichen

entwurmt

Motte fand sich in einer Gartenanlage ein und wurde trächtig im Tierheim abgegeben. Aufgrund ihrer FIV-Erkrankung überlebten ihre Jungen die Geburt nicht. Die verschmuste und menschenbezogene Katze hat ein freundliches Wesen, aber auch gern ihren eigenen Kopf. Sie wird in Wohnungshaltung vermittelt.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Remus und Romulus:



Europäisch Kurzhaar

beide männlich

ca. 7 Jahre

Farbe: Grautiger und Grautiger-Weiß

kastriert, mit Microchip registriert, geimpft, entwurmt

Die beiden Brüder wurden als Fundkatzen im Tierheim aufgenommen. Sie sind anfangs sehr schüchtern und brauchen Zeit, um Vertrauen zu neuen Bezugspersonen aufzubauen. Mit anderen Katzen vertragen sie sich gut, Hunde und Kleintieren sollten nicht in ihrem neuen Zuhause leben. Beide Kater werden gemeinsam in Wohnungshaltung vermittelt.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Lotte:



Europäisch Kurzhaar

weiblich

ca. 10 Jahre

Farbe: Tricolor

kastriert, entwurmt

Lotte wurde auf dem Tierheimgelände gefunden, vermutlich ausgesetzt. Sie sucht viel Zuwendung und die Nähe des Menschen. Nach einer Eingewöhnungszeit fordert sie Streicheleinheiten ein. Aufgrund ihres ruhigen und unkomplizierten Wesens würde sie sich in jedem Haushalt als Einzelkatze schnell einleben. Mit Hunden und Kleintieren verträgt sie sich nicht.