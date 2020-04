Tiere aus der Sendung

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Tine:



Boxer-Dackel-Mischling

weiblich

ca. 11 Jahre

Farbe: Braun mit dunklen Abzeichen

Schulterhöhe: ca. 35 cm

kastriert

mit Microchip registriert

geimpft und entwurmt

Tine lebt seit dem 23.10.2019 im Tierheim, nachdem ihr Halter verstarb. Sie hat ein freundliches Wesen, ist sehr gut erzogen und lernt schnell. Mit anderen Tieren versteht sie sich prima. Die anhängliche Hündin neigt zum Beschützen und wird an hundeerfahrene Menschen vermittelt, die ihr ein ebenerdiges Zuhause bieten. Tine kann aufgrund einer Arthrose keine Treppen steigen.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Hensel:



Jagdterrier

männlich

ca. 2 ½ Jahre

Farbe: Schwarz mit braunen Abzeichen

Schulterhöhe: ca. 35 cm

mit Microchip registriert

geimpft und entwurmt

Am 06.11.2019 wurde der agile Terrier von einem kooperierenden Tierschutzverein übernommen. Er lebte in einem Privathaushalt und wurde im Tierheim abgegeben, da seine Halter mit dem rassetypischen Jagdverhalten nicht zurechtkamen. Hensel ist ein temperamentvoller und lernfreudiger Hund, der geistig gefordert werden will. Er ist neugierig, verspielt und kennt schon die Grundkommandos, die im neuen Zuhause gefestigt werden sollten. Mit anderen Hunden kommt er nicht zurecht. Er wird in einen Haushalt ohne Kinder zu jagdhunderfahrenen Menschen vermittelt.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Pina und Scotch:



Zwergkaninchen

weiblich und männlich

ca. 2 Jahre

Farbe: Schwarz

Die beiden Kaninchen stammen aus einem Privathaushalt und wurden am 19.11.2020 wegen Zeitmangels im Tierheim abgegeben. Pina und Scotch hängen sehr aneinander und werden nur gemeinsam vermittelt. Sie sind handzahm, brauchen aber Zeit, um sich in ihrem neuen Umfeld einzugewöhnen. Sie werden in artgerechte Gehegehaltung mit ausreichend Freilauf vermittelt.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Zoey:



Europäisch Kurzhaar

weiblich

ca. 10 Jahre

Farbe: Weiß mit dunkelgetigerten Abzeichen

kastriert

mit Microchip registriert

geimpft und entwurmt

Zoey lebte als Wohnungskatze bei ihrem Halter, bis dieser verstarb. Sie wurde am 16.03.2020 im Tierheim aufgenommen. Zoey ist eine sensible und ruhige Katze mit einem zurückhaltendem Wesen. Sie braucht eine Eingewöhnungszeit und geduldige Menschen, die ihr Zeit geben. Mit anderen Katzen verträgt sie sich und kann als Zweitkatze vermittelt werden.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Kaya:



Kangal

männlich

ca. 7 Jahre

Farbe: Beige mit dunklen Abzeichen

Schulterhöhe: ca. 80 cm

mit Microchip registriert

geimpft und entwurmt

Der Rüde lebte in nicht artgerechter Haltung und wurde am 15.05.2019 dem Tierheim übergeben. Als ausgeglichener Rüde hat Kaya ein ruhiges Wesen. Er ist rassebedingt aufmerksam und neigt zu Selbständigkeit. Für ihn wird ein Haushalt ohne weitere Hunde und Kleintiere gesucht, der den Anforderungen ihrer Rasse gerecht wird.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Molly und Olli:



Schäferhundmischlinge

weiblich und männlich

Molly am 01.03.2010 geboren

Olli am 16.09.2011 geboren

Farbe: Schwarz-Braun

Schulterhöhe: ca. 50 cm

kastriert

mit Microchip registriert

geimpft und entwurmt

Die beiden Mischlinge wurden von einem kooperierenden Tierschutzverein übernommen. Molly und Olli sind ein eingespieltes Team und werden nur gemeinsam vermittelt. Sie sind aufmerksame Hunde voller Lebensfreude, die gut leinenführig sind. Olli fühlt sich im Wasser sehr wohl und spielt gern mit seinem Ball. Molly orientiert sich an ihm. Aufgrund ihrer altersbedingten Arthrose unternimmt sie gern kurze Spaziergänge und sollte in einem ebenerdigen Zuhausewohnen. Mit anderen Tieren vertragen sie sich nicht. Verantwortungsbewusste Kinder im Schulalter können gern im Haushalt leben.

Außerdem vermittelt werden:

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Tamo:



Mischling

männlich

ca. 2 Jahre

Farbe: Hellbraun mit weißen Abzeichen

Schulterhöhe: ca. 30 cm

mit Microchip registriert

geimpft und entwurmt

Am 01.02.2020 wurde Tamo im Tierheim aufgenommen, da seine Halter umzogen und ihn nicht mitnehmen konnten. Der lebhafte Rüde hat viel Temperament und mag es turbulent. Er sollte noch erzogen werden und die Grundkommandos lernen. Er wird an aktive Menschen vermittelt, die ihn geistig fordern und seinem Bewegungsdrang gerecht werden.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Ole:



Kangal-Doggen-Mischling

männlich

ca. 3 Jahre

Farbe: Beige mit schwarzen Abzeichen

Schulterhöhe: ca. 100 cm

mit Microchip registriert

geimpft und entwurmt

Ole wurde am 13.11.2019 außerhalb der Öffnungszeiten im Tierheim angebunden und zurückgelassen. Er ist ein gutmütiger und menschenbezogener Rüde, der viel Zuwendung braucht. Die Grundkommandos sollte er im neuen Zuhause noch kennenlernen und festigen, da er viel Energie mitbringt. Er wird an erfahrene Halter vermittelt, die seiner Statur und seinem Temperament gewachsen sind.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Stella:



Rottweiler

weiblich

ca. 4 Jahre

Farbe: Schwarz mit braunen Abzeichen

Schulterhöhe: ca. 55 cm

mit Microchip registriert

geimpft und entwurmt

Ursprünglich stammt die lernfreudige Hündin aus Belgien. Sie lebte als Zweithund in einem Privathaushalt und wurde am 18.03.2020 im Tierheim abgegeben, da sie sich nicht mit dem Ersthund verstand. Stella ist eine verspielte, lebhafte und umgängliche Hündin, die eine klare Führung fordert. Hat sie ausreichend geistige und körperliche Auslastung, ist sie eine ruhige Mitbewohnerin. Sie wird an sportliche Menschen vermittelt, die mit ihrem dominanten Verhalten umgehen können und Erfahrung mit Rottweilern haben.