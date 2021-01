Am 29.07.2020 wurde Balou vom Ordnungsamt dem Tierheim übergeben, da sich sein Halter aufgrund einer Suchterkrankung nicht ausreichend um ihn kümmern konnte und der charakterstarke Rüde auf sich allein gestellt war. Balou ist ein lernfreudiger und neugieriger Rüde mit Temperament. Da er zu Dominanz neigt, wird er an erfahrene Halter ohne Kinder vermittelt, die ihm seinem Wesen gerecht führen.

Django hatte bereits mehrere Vorbesitzer, bevor er am 20.12.2020 im Tierheim abgegeben wurde. Er wurde von einem seiner Besitzer mit Strom misshandelt und geschlagen. Sein letzter Halter gab ihn schließlich nach einem Beißvorfall ab, da er Angst vor dem Rüde hatte. Django ist ein aufmerksamer, lernwilliger und neugieriger Hund mit viel Energie, die ihn die richtigen Bahnen gelenkt werden sollte. Er wird an geduldige und erfahrene Halter vermittelt, die ihm ein stabiles Umfeld bieten.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Mara:





Hütehundmischling

weiblich

am 10.02.20212 geboren

Farbe: Schwarz

Schulterhöhe: ca. 60 cm

mit Microchip registriert

entwurmt und geimpft



Ursprünglich stammt Mara aus Rumänien und wurde in den Schwarzwald vermittelt. Anschließend lebte sie im Harz und wurde an neue Halter weitergegeben, da es Unstimmigkeiten mit einem anderen Hund gab. Am 30.11.2020 übernahm das Tierheim Derenburg die sensible Hündin, da ihre Halterin keine Bindung zu Mara aufbauen konnte. Mara hat ein freundliches Wesen, ist neugierig und verspielt. Sie braucht anfangs Zeit, sich einzugewöhnen und wird an Hütehundkenner vermittelt.