Tiere aus der Sendung:

Lucy:



Altdeutscher Schäferhund

weiblich

9 Jahre

Farbe: Schwarz

Schulterhöhe: ca. 65 cm

Hormonchip

entwurmt und geimpft

Lucy wurde im März 2020 im Tierheim aufgenommen, da ihr Halter erkrankte und sich nicht mehr um sie kümmern konnte. Die freundliche Hündin hat viel Energie, ist menschenbezogen und aufgeschlossen Neuem gegenüber. Mit Kinder kommt sie zurecht, sollte aber in einem Haushalt ohne Kinder leben. Für Lucy werden hundeerfahrene Menschen gesucht, die Verständnis für spätere Einschränkungen aufgrund eines Analdrüsentumors haben. Lucy wird als Einzelhund vermittelt.

Teno:



Šarplaninac

männlich

ca. 2 Jahre

Farbe: Weiß-Grau

Schulterhöhe: ca. 60 cm

Hormonchip

mit Microchip registriert

geimpft und entwurmt

Der Herdenschutzhund lebte mit weiteren Hunden auf einem Grundstück, dass er bewachen sollte. Als sein Halter mit Tenos Verhalten nicht mehr zurechtkam, gab er den Rüden am 30.06.2020 im Tierheim ab. Rassebedingt wird er nur an erfahrene Halter vermittelt, die sich mit Herdenschutzhunden auskennen und seinen Ansprüchen gerecht werden. Teno ist mit anderen Hunden verträglich, aufgeschlossen und menschenbezogen.

Senna:



Hauskatze

weiblich

ca. 10 Jahre

Farben: Schwarz mit weißen Abzeichen

kastriert

geimpft und entwurmt

Am 13.07.2020 wurde die freundliche Katze als Fundtier aufgenommen. Sie wurde über einen längeren Zeitraum als Freigängerin beobachtet und war in einem schlechten Allgemeinzustand mit entzündeten Ohren, verfilztem Fell und sehr abgemagert. Senna hat ein unkompliziertes Wesen, ist sehr zugänglich und sucht die Nähe ihrer Bezugspersonen. Sie wird als Wohnungskatze in einen ruhigen Haushalt ohne Kinder vermittelt.

Spike:



Pinscher-Terrier-Mischling

männlich

ca. 9 Jahre

Farbe: Schwarz mit braunen Abzeichen

Schulterhöhe: ca. 40 cm

geimpft und entwurmt

Spike lebte in einem Privathaushalt, bis sein Halter seine Wohnung verlor und ihn am 28.05.2019 dem Tierheim übergab. Der Mischlingsrüde hatte bis dahin wenig Struktur im Alltag und kaum Sozialisation. Er sollte täglich geistig und körperlich gefordert werden, damit er seine Energie abbauen und gezielt trainiert werden kann. Für ihn werden verlässliche und hundeerfahrene Halter ohne Kinder gesucht, die mit seinen Übersprungshandlungen umgehen können.

Sepp, Tobi, Karli:



Deutsche Riesen

männlich

ca. 9 Monate

Farbe: Schwarz und Blau

Die drei Kaninchen wurden isoliert in einem Boxenstall gehalten und konnten ihren arttypischen Bedürfnissen nicht nachgehen. Als im September 2020 ihr Halter verstarb, wurden Sepp, Tobi und Karli in einem verwahrlostem Zustand im Tierheim aufgenommen. Sie hatten überwachsene Krallen und verfilztes Fell. Im Tierheim leben sie in Gruppenhaltung mit ausreichend Auslauf und Beschäftigung, was ihr neues Zuhause ebenfalls bieten sollte. Ebenso sollten sie die Möglichkeit zum Buddeln erhalten.

Charly:



Sennen-Rottweiler-Mischling

männlich

ca. 6 Jahre

Farbe: Schwarz-Beige

Schulterhöhe: ca. 60 cm

mit Microchip registriert

geimpft und entwurmt

Charly stammt aus einem Privathaushalt, wo er vernachlässigt wurde und einen instabilen Alltag hatte. Als sein Halter verstarb, wurde Charly am 28.05.2019 im Tierheim aufgenommen. Er ist ein lebhafter und verspielter Rüde, der viel Beschäftigung braucht, gern lernt und neugierig sein Umfeld erkundet. Mit Situationen, in denen er bedrängt wird, kommt er nicht zurecht. Daher sollten seine Halter Erfahrung im Umgang mit Hunden haben und mit seinem Ressourcenverhalten umgehen können. Charly kennt die Grundkommandos, die im neuen Zuhause weiter gefestigt werden sollten.