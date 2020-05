Das Tierheim ist zurzeit nicht für Besuche geöffnet.

Die Tiere aus der Sendung:

Nanni:



Mischling

weiblich

ca. 2010 geboren

Farbe: Hellbraun

Schulterhöhe: ca. 30 cm

kastriert

mit Microchip registriert

geimpft und entwurmt

Nanni wurde von einem kooperierenden Tierheim übernommen und lebt seit dem 16.11.2019 im Tierheim Eilenburg. Ihr wurde ein Tumor am Vorderbein entfernt. Die freundliche Hündin ist sehr agil, neugierig und geht offen mit neuen Situationen um. Mit anderen Hunden verträgt sie sich prima. Nanni wird an verständnisvolle Menschen vermittelt, die ihr mehrmals am Tag die Möglichkeit zum Gassigehen geben.

Bella:



Altdeutscher Schäferhund

weiblich

ca. 2012 geboren

Farbe: Schwarz mit braunen Abzeichen

Schulterhöhe: ca.60 cm

mit Microchip registriert

geimpft und entwurmt

Seit ihrem Welpenalter lebte die verspielte Hündin an einer Kette, bevor sie von Tierschützern freigekauft wurde. Am 05.03.2017 kam sie ins Tierheim. Bella ist eine sehr lernfreudige und aufmerksame Hündin, die viel Beschäftigung fordert. Sie kennt die Grundkommandos, die weiter gefestigt werden sollten. Bella wird an hundeerfahrene, sportliche Menschen ohne weitere Tiere vermittelt.

Tonka:



Mischling (Deutsche Dogge x Dalmatiner)

weiblich

ca. 2012 geboren

Farbe: Weiß mit schwarzen Abzeichen

Schulterhöhe: ca.70 cm

mit Microchip registriert

geimpft und entwurmt

Ursprünglich stammt die temperamentvolle Hündin aus Spanien. Als Junghund wurde sie zu einer Familie nach Deutschland vermittelt und am 14.01.2018 im Tierheim abgegeben, da sie nicht mit dem turbulenten Familienalltag zurechtkam. Tonka ist anfangs zurückhaltend und unsicher, was sich legt, wenn sie Vertrauen aufgebaut hat. Als verspielte, neugierige und aufmerksame Hündin lernt sie schnell und kennt die Grundkommandos. Mit anderen Tieren verträgt sie sich nicht. Tonka wird in einen ruhigen Haushalt zu hundeerfahrenen Menschen ohne Kinder vermittelt.

Hero:



American Bulldog

männlich

am 18.06.2012 geboren

Farbe: Weiß mit braun gestromten Abzeichen

Schulterhöhe: ca. 70 cm

mit Microchip registriert

geimpft und entwurmt

Der freundliche Rüde lebte seit Welpenalter in einem Privathaushalt und wurde 2014 vorübergehend im Tierheim untergebracht. Da sein Besitzer keine Genehmigung zur Haltung erbringen konnte, gab er ihn am 14.06.2017 im Tierheim ab. Hero ist sehr menschenbezogen, neugierig und interessiert. Der intelligente Rüde fordert geistige Auslastung und viel Nähe. Mit anderen Hunden kommt er nicht zurecht. Dafür mit verantwortungsbewussten Kindern, die Erfahrung mit Hunden haben. Hero ist aufgrund eines Gendefekts einseitig erblindet.