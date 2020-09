Tierisch tierisch aus dem Tierheim Erfurt

Tiere aus der Sendung:

Snoopy:



Labradormischling

männlich

ca. 10 Jahre

Farbe: Hellbraun mit weißen Abzeichen

Schulterhöhe: ca. 55 cm

kastriert

mit Microchip registriert

geimpf und entwurmt

Snoopy hatte mehrere Vorbesitzer, bis er im Frühjahr 2019 mit einem Stachelhalsband ausgesetzt gefunden wurde. Er konnte vermittelt werden, wurde aber im Juni 2020 wieder im Tierheim aufgenommen, da er beim Alleinbleiben zum Bellen und Beschützen neigt. Snoopy ist ein lebhafter und stürmischer Rüde, der viel Auslastung im Alltag braucht. Er ist intelligent, lernt schnell und kann Türen öffnen. Seine neuen Halter sollten ihm eine klare und konsequente Führung bieten, ihm Verantwortung abnehmen und sein Fressverhalten im Alltag regulieren.

Gala:



Bengalmischling

weiblich

ca. 2 Jahre

Farbe: Brown Tabby

kastriert

mit Microchip registriert

entwurmt

Die dominante Katze lebte mit einem Kater in einem Privathaushalt und wurde von ihrem Halter in der Wohnung zurückgelassen. Am 19.06.2020 übergab das Veterinäramt die Katzen dem Tierheim. Gala ist eine verschmuste und temperamentvolle Katze, die gern den Ton angibt und deutlich ihre Grenzen zeigt. Ihren Bezugspersonen gegenüber ist sehr aufgeschlossen und anhänglich. Für sie wird ein Zuhause in Einzelhaltung mit gesichertem Freigang gesucht.

Soul:



Kornnatter

weiblich

Alter unbekannt

Farbe: Lava

Soul stammt aus einem Privathaushalt, wo sie mit einer weiteren Schlange lebte. Am 24.07.2020 übergab das Veterinäramt die Tiere dem Tierheim, nachdem sie von der Halterin in der Wohnung zurückgelassen worden waren. Soul wird an erfahrene Halter vermittelt, die ihr eine artgerechte Haltung in einem gut strukturiertem Terrarium mit Kletter- und Versteckmöglichkeiten, Wärmeplätzen und Wasserstelle bieten.

Hutch:



Old English Bulldog

männlich

ca. 8 Jahre

Farbe: Braun mit dunkler Stromung

Schulterhöhe: ca. 50 cm

mit Microchip registriert

geimpft und entwurmt

Am 19.08.2019 wurde Hutch im Tierheim abgegeben, da er sehr grob mit den Enkeln der Familie umging. Er konnte zweimal Interessenten finden, die ihn wieder im Tierheim abgaben, der sich nicht mit den vorhandenen Tieren verstand und ungern allein blieb. Für ihn wird ein bleibendes Zuhause in Einzelhaltung gesucht, wo er engen Familienanschluss findet und die Möglichkeit zum selbstständigen Freigang in einen Garten hat. Hutch ist ein ruhiger und menschenbezogener Rüde, der weiter erzogen werden sollte.

Wellensittiche:



weiblich und männlich

2 – 6 Jahre

Farben: verschieden

teilweise beringt

Die Sittiche stammen teilweise aus Privathaushalten oder wurden als Fundtiere aufgenommen. Sie werden nur paarweise oder als Einzeltiere in Vergesellschaftung vermittelt. Als Schwarmvögel brauchen sie regelmäßig gesicherten Freiflug mit verschiedenen Landeplätzen in großen Räumen oder Volieren. Ebenso sollte ein Badestelle zur Gefiederpflege angeboten werden. Die Tiere werden nicht in Käfig- und Einzelhaltung vermittelt.