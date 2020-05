Rambo lebte ganzjährig auf einem Grundstück und wurde im Januar 2020 im Tierheim abgegeben, da sein Halter umzog. Der charakterstarke Rüde war stark verfilzt und übergewichtig. Das Kämmen sollte mit ihm gezielt trainiert werden. Rambo hat viel Temperament, ist wachsam und braucht Zeit, um sich an neue Bezugspersonen zu gewöhnen. Er wird an erfahrene Halter ohne Kinder vermittelt, die ihm ein ruhiges Umfeld bieten. Aufgrund eines Hüftleidens erhält er Medikamente.

Im Mai 2019 wurde die schüchterne Hündin auf dem Mittelstreifen einer Autobahn gefunden. Sie war in einem schlechten gesundheitlichen Zustand und wurde im Tierheim tierärztlich versorgt. Paula braucht lange, um Vertrauen zu Menschen aufzubauen und wird in einen ruhigen Haushalt ohne Kinder vermittelt. Ihre Halter sollten Erfahrung mit unsicheren Hunden haben und sich mit ihrem Rassemix auskennen.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Maxi:





Schäferhund

weiblich

im Februar 2010 geboren

Farbe: Braun mit schwarzer Decke

Schulterhöhe: ca. 55 cm

kastriert

mit Microchip registriert

geimpft und entwurmt



Nachdem ihr Halter verstorben war, wurde die bewegungsfreudige Hündin im Oktober 2018 im Tierheim aufgenommen. Sie lebte in Zwingerhaltung und ist nicht an ein Leben im Haus gewöhnt. Maxi bindet sich eng an ihre Bezugsperson und beschützt diese. Daher wird sie an erfahrene Schäferhundfreunde vermittelt, die sie wesensgerecht halten und mit ihr umgehen können.