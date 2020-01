Am 11.11.2019 wurde Bibi im Tierheim aufgenommen, da ihr Halter verstorben ist. Die liebe Katze hat ein freundliches und ruhiges Wesen und verträgt sich prima mit ihren Artgenossen. Sie wird als Freigängerin vermittelt.

Die freundliche Hündin lebte als Familienhund mit weiteren Tieren und wurde im September 2019 im Tierheim aufgenommen. Sie war stark unterernährt und in einem schlechten Allgemeinzustand. Polly ist eine umgängliche, gutmütige und aufmerksame Hündin, die den Umgang mit Kindern gewohnt ist. Anfangs braucht sie Zeit, um Vertrauen aufzubauen. Sie wird an aktive Menschen vermittelt, die sie geistig fordern.

Liddy lebte als Familienhund und wurde nach der Trennung ihrer Halter im Januar 2020 im Tierheim abgegeben. Die Beagledame ist sehr menschenbezogen und bleibt nur ungern allein. Mit Kindern kommt sie prima klar, mit Artgenossen ebenfalls. Für Liddy werden unternehmungsfreudige Menschen gesucht, die sie voll in ihren Alltag integrieren.

Beim Umzug seiner Halter wurde Schorschi in der Wohnung zurückgelassen und am 28.08.2019 im Tierheim aufgenommen. Der freundliche Kater hat ein umgängliches Wesen, geht offen auf Menschen zu und neigt zum vermehrten Fressen. Daher werden katzenerfahrene Halter gesucht, die ihm regelmäßig Freigang bieten und auf seine Ernährung achten. Weitere Tiere sollten nicht im Haushalt leben.

Im August 2019 wurde der verspielte Rüde vom Veterinäramt dem Halter entzogen. Freddy lebte drei Jahre an einer 1-Meter-Kette ohne Schutzhütte im Freien. Obwohl er die Haus-/Wohnungshaltung nicht gewohnt war, hat er sich sehr schnell angepasst. Er ist stubenrein, kennt die ersten Grundkommandos und kommt auch mit Artgenossen gut aus. Freddy ist ein sehr freundlicher und aufgeschlossener Hund, der schnell lernt und weiter gefördert werden sollte.

Am 14.01.2020 wurde der aufgeschlossene Rüde im Tierheim abgegeben, da seine Halter umzogen. Benny hat viel Temperament, spielt gern und kommt mit Zwei- und Vierbeinern bestens zurecht. Seine große Leidenschaft ist das Baden. Benny sollte die Grundkommandos kennenlernen und geistig ausgelastet werden. Er wird an souveräne Halter vermittelt, die sich mit seinem Rassemix auskennen.

Sparky:





Mischling

männlich

am 09.07.2017

Farbe: Schwarz-Weiß

Schulterhöhe: ca. 45 cm

kastriert, mit Mikrochip registriert, geimpft, entwurmt



Sparky hatte mehrere Vorbesitzer, bevor er im Februar 2019 im Tierheim aufgenommen wurde. Er ist ein temperamentvoller und intelligenter Rüde, der viel Auslastung braucht und gern mal seinen eigenen Kopf hat. Sparky bindet sich eng an seine Bezugsperson. Er wird in Einzelhaltung in einen Haushalt ohne Kinder vermittelt.