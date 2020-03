Aufgrund der Trennung seiner Halter, ist der unsichere Rüde im August 2019 im Tierheim abgegeben worden. Seine Halterin war mit ihm in die Stadt gezogen, wo er mit den neuen Umweltreizen nicht zurechtkam. Heini wird an erfahrene und routinierte Hundekenner abgegeben, die ihn gezielt im Alltag trainieren. Er hat ein freundliches Wesen, verträglich mit anderen Tieren und bringt viel Spielfreude mit.

Die beiden lebten mit weiteren Katzen als Haus- und Hoftiere. Aufgrund ihrer Unterversorgung wurden sie vom Veterinäramt im Januar 2020 dem Tierheim übergeben. Sie sind aufgeschlossene, freundliche und verspielte Katzen, die sich in jedem tierfreundlichen Haushalt gut zurechtfinden würden. Lucy und Bommel sollten weiterhin regelmäßig tierärztlich betreut werden, auch um ihren Zahnstatus zu kontrollieren.

Am 15.11.2009 wurde der sensible Mischling im Tierheim aufgenommen, nachdem sein Halter verstorben war. Spyke lebte mit einem weiteren Rüden als Hof- und Grundstückshund mit regelmäßiger Beschäftigung und Hundesport. Er ist ein ausgeglichener, ruhiger und menschenbezogener Hund, der sich bestens mit anderen Tieren verträgt. Spyke erhält getreidefreies Spezialfutter.

Sara lebte in einem großen rumänischen Tierheim, bis sie am 24.01.2018 nach Deutschland zur Vermittlung geholt wurde. Sie ist eine temperamentvolle, selbstbewusste und freundliche Hündin mit eigenem Kopf. Ihr großes Hobby ist das Baden. Für Sara werden aktive und erfahrene Halter gesucht, die ihr eine klare Führung bieten und sie geistig auslasten.

Im Januar 2020 wurde der freundliche Rüde im Tierheim abgegeben, da ihn seine Familie nicht mehr halten konnte. Rocky wird auch an Anfänger vermittelt, die ihn weiter erziehen und ihm einen abwechslungsreichen Alltag bieten. Er hat ein ausgeglichenes und umgängliches Wesen, ist lernbegeistert und fordert viel Zuwendung.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Jeva:





Mischling

weiblich

ca. 9 Monate alt

Farbe: Schwarz mit Stromung

Schulterhöhe: ca. 40 cm

kastriert

mit Microchip registriert

geimpft, entwurmt



Im Februar 2020 begann für Jeva ein neues Leben in Deutschland. Zuvor lebte sie in einem großen rumänischen Tierasyl. Sie hat ein sehr freundliches Wesen, ist aufgeschlossen und geht neugierig auf Unbekanntes zu. Jeva ist altersgerecht entwickelt, sollte noch die Grunderziehung erhalten und an einen geregelten Alltag im Familienleben gewöhnt werden. Mit anderen Tieren ist sie bestens verträglich.