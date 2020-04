Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Rocky:



Mischling (Golden Retriever x Dogge)

männlich

5 ½ Jahre

Farbe: Blond

Schulterhöhe: ca. 66 cm

kastriert

mit Microchip registriert

geimpft, entwurmt

Im März 2017 wurde Rocky vom Veterinäramt dem Tierheim übergeben, da sein Halter der Aufsicht nicht nachkam und der Rüde mehrfach eingefangen werden musste. Rocky ist ein sportlicher Hund, der gern viel läuft, spielt und auch schmust. Da er sehr hoch springen kann, sollte sein neues Zuhause entsprechend eingezäunt sein. Rocky ist bestens für Hundesport oder den Rettungsdienst geeignet: er klettert, öffnet Türen, liebt Wasser und ist menschenbezogen. Mit anderen Hunden kommt er gut zurecht.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Nero:



Europäisch Kurzhaar

männlich

ca. 5 Jahre

Farbe: Dunkelgrau mit schwarzen Abzeichen

kastriert

geimpft, entwurmt

Der sensible Kater wurde mit einer verletzten Pfote gefunden und am 15.02.2020 im Tierheim abgegeben. Er wurde tierärztlich versorgt und kastriert. Nero ist sehr verschmust und nutzt jede Gelegenheit sich Streicheleinheiten abzuholen. Er wird als Freigänger in einen ruhigen Haushalt vermittelt.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Romeo:



Französische Bulldogge

männlich

7 Jahre

Farbe: Schwarz mit weißen Abzeichen

Schulterhöhe: 33 cm

kastriert

mit Microchip registriert

geimpft, entwurmt

Romeo lebte als Familienhund, bis er anfing sein Umfeld zu beschützen. Als seine Halter mit seinem Verhalten nicht mehr zurechtkamen, übergaben sie ihn am 21.08.2019 dem Tierheim. Auch eine Probevermittlung scheiterte, da er den Mann der Familie anknurrte. Der intelligente Rüde hat viel Energie, ist lernfreudig und kennt die Grundkommandos. Romeo braucht Zeit, um Vertrauen aufzubauen und seine neue Rolle in der Familie zu akzeptieren. Er wird nur an hundeerfahrene Menschen vermittelt, die ihn im Alltag souverän führen.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Flocke, Snoopy und Socke:



Löwenkopfkaninchen - tlw. Mischlinge

weiblich und männlich

im Juli 2019 geboren

Flocke: 3 ½ Jahre

Farbe: Braun mit weißen Abzeichen und Weiß mit schwarzen Abzeichen

kastriert

geimpft, entwurmt

Die drei Zwergkaninchen haben sich im Tierheim kennengelernt. Snoopy stammt aus einer aufgelösten Gruppenhaltung und wurde im Juli 2019 abgegeben. Im August 2019 kamen Flocke und Socke hinzu. Socke lebte bei einer Familie mit sehr vielen Tieren, die ihn nicht mehr artgerecht versorgen konnte. Flocke wurde ebenfalls abgegeben. Ihre Halter hatten keine Zeit mehr für sie. Die drei werden nur in artgerechte Gruppenhaltung mit ausreichend Bewegungsmöglichkeiten in einem Freigehege vermittelt.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Sissi:



Cairn-Terrier-Mischling

weiblich

ca. 6 Jahre

Farbe: Braun-Grau

Schulterhöhe: 34 cm

kastriert

mit Microchip registriert

geimpft, entwurmt

Sissi lebte in einem Privathaushalt und wurde im Juli 2018 vom Veterinäramt eingewiesen, da ihre Halter nicht mit ihr zurechtkamen. Die verspielte Hündin hat viel Temperament, ist neugierig und aufgeschlossen Neuem gegenüber. Eine klare Führung und einen geregelten Alltag nimmt sie gern an. Sie geht sehr gern spazieren und passt in jeden tierfreundlichen Haushalt.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Juan:



Mischling

männlich

ca. 8 Jahre

Farbe: Schwarz mit weißem Abzeichen

Schulterhöhe: ca. 45 cm

kastriert

mit Microchip registriert

geimpft, entwurmt

Ursprünglich stammt Juan aus Ungarn und wurde von Tiervermittlern nach Deutschland geholt. Er lebt seit Juli 2018 im Tierheim, nachdem er vom Veterinäramt eingewiesen wurde. Juan ist ein sehr ängstlicher Rüde, der sich nur langsam an neue Umweltreize gewöhnt. Er wird an geduldige Halter vermittelt, die Erfahrung mit Angsthunden haben. Juan ist ein sehr sensibler und unsicherer Hund, der in ruhigen Minuten sein freundliches und lebhaftes Wesen zeigt.