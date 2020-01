Am 13.11.2019 wurden die vier Geschwister im Tierheim abgegeben. Sie stammen aus einem Privathaushalt. Alle Katzen sind altersgerecht entwickelt, entdecken mit Neugier ihr Umfeld und sind mit Artgenossen verträglich. Auf Menschen gehen sie nur zurückhaltend zu und brauchen Zeit, um sich einzugewöhnen. Sie werden bevorzugt als Freigänger vermittelt.

Hera wurde am 03.12.2019 im Tierheim abgegeben, da ihr Halter mit ihr nicht zurechtkam. Die agile Hündin hat viel Energie, ist sehr verspielt und sollte noch erzogen werden. Für sie werden aktive, sportliche Menschen gesucht, die ihrem Temperament gerecht werden und Erfahrung im Umgang mit intelligenten Hunden haben.

Spike hatte mehrere Vorbesitzer, bis er im Mai 2019 im Tierheim abgegeben wurde. Er ist ein aufgeschlossener, übermütiger und neugieriger Rüde, der gern badet und es turbulent mag. Mit anderen Tieren kommt er nicht klar und wird in Einzelhaltung vermittelt. Spike ist für sportliche Menschen geeignet, die viel unternehmen und bereits Erfahrung mit Hunden haben.

Im Dezember 2019 wurde der unkomplizierte Kater im Tierheim abgegeben. Er hat ein sehr freundliches Wesen, sucht viel menschliche Zuwendung und braucht täglich Beschäftigung. Er wird bevorzugt als Freigänger vermittelt, in eine verkehrsberuhigte Gegend ohne Hauptstraßen.

Brutus wurde in Rumänien geboren und im November 2019 über einen kooperierenden Tierschutzverein nach Deutschland geholt. Er ist ein sehr freundlicher und interessierter Rüde mit viel Temperament. Um seine Energien abzubauen, sollte er gezielt trainiert werden und die Grundkommandos kennenlernen. Er lernt gern und eignet sich für Hundesportler.

Im November 2019 wurde der freundliche Rüde aus Rumänien nach Deutschland geholt, um seine Vermittlungschancen zu verbessern. Er hat ein sehr ausgeglichenes Wesen und würde sich in jedem tierfreundlichen Haushalt gut einleben. Benno ist als Anfängerhund geeignet.

Seit Welpenalter lebte Max bei einem älteren Paar. Als seine Halterin verstarb, konnte sich sein Herrchen aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr ausreichend um ihn kümmern und übergab ihn im Juni 2019 dem Tierheim. Max ist ein unsicherer und sensibler Rüde, der Zeit zum Vertrauensaufbau braucht. Er wird an aktive Menschen vermittelt, die Erfahrung mit Herdenschutzhunden haben. Kinder sollten nicht im Haushalt leben.

Im November 2019 wurde die aufgeschlossene Hündin nach Deutschland geholt, um ihre Vermittlungschancen zu verbessern. Ursprünglich stammt sie aus Rumänien. Im Tierheim Kandelhof zeigt sie sich als ruhige, freundliche und umgängliche Hündin, die schnell lernt und sich ihrem Umfeld anpasst. Sie kann als Zweithund in einer sportlichen Familie leben.

Mira wurde in Rumänien geboren und im Juni 2019 nach Deutschland geholt. Sie ist eine aufmerksame und unsichere Hündin, die Zeit zum Vertrauensaufbau braucht. Mira hat viel Energie, braucht ausreichend Beschäftigung und sollte noch erzogen werden. Sie wird an hundeerfahrene und aktive Menschen vermittelt, die mit ihrer Eifersucht umgehen können.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Timmy:





Schäferhundmischling

männlich

im Mai 2017 geboren

Farbe: Braun-Grau

Schulterhöhe: 40 cm

kastriert

mit Microchip registriert, geimpft, entwurmt



Im November 2019 wurde Timmy aus Rumänien von einem kooperierenden Tierschutzverein übernommen. Zu seiner Herkunft ist nichts bekannt. Timmy ist ein verspielter, neugieriger und temperamentvoller Rüde, der gern und schnell lernt. In neuen Situationen reagiert er unsicher und sollte ruhig und souverän an einen Alltag in Deutschland gewöhnt werden.