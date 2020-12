Tiere aus der Sendung:

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Nina:



Shiba Inu

weiblich

2013 geboren

Farbe: Rot-Sesam

Schulterhöhe: ca. 50 cm

kastriert

entwurmt und geimpft

Nina wurde im August 2020 von einem kooperierenden Tierschutzverein übernommen. Sie stammt von einem Hundevermehrer, bei dem sie isoliert gehalten wurde. Da sie ohne Umweltreize lebte, kannte sie keine Alltagssituationen und lernt nun, mit diesen umzugehen. Nina reagiert ängstlich, ist oft unsicher und scheu. Sie wird an geduldige und routinierte Halter vermittelt, die Erfahrung mit Angsthunden haben.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Wally:



Europäisch Kurzhaar

weiblich

ca. 6 Wochen

Farbe: Schwarz mit weißen Abzeichen

entwurmt

Am 13.10.2020 wurde Wally ohne Mutter auf einem Privatgrundstück gefunden. Sie ist eine aufgeschlossene, neugierige und unkomplizierte Katze mit alterstypischem Bewegungsdrang. Sie spielt gern, verträgt sich gut mit anderen Katzen und wird als spätere Freigängerin vermittelt.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Karl und Friedrich:



Mischlinge (American Bulldog x Rottweiler)

männlich

im August 2020 geboren

Farben: Braun mit Stromung

Schulterhöhen: noch nicht ausgewachsen

geimpft und entwurmt

Mit ihrer Mutter und ihren Geschwistern wurden Karl und Friedrich bis zu ihrer sechsen Lebenswoche in einem dunklem Raum gehalten. Im September 2020 entzog das Amt die Hunde dem Besitzer und übergab sie dem Tierheim. Karl und Friedrich sind typischer Junghunde: verspielt, lernfreudig und testen ihr Umfeld. Sie haben ein freundliches, ausgeglichenes und sensibles Wesen. Für die beiden werden ambitionierte und erfahrene Halter gesucht, die ihnen einen stabilen und zuverlässigen Alltag bieten.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Herpi:



Europäisch Kurzhaar

weiblich

ca. 6 Monate

Farbe: Schwarz mit weißen Abzeichen

kastriert, geimpft und entwurmt

Herpi lebte mit weiteren Katzen in Wohnungshaltung, bis die Polizei die Tiere am 16.08.2020 wegen Verwahrlosung dem Tierheim übergab. Herpi litt an einer Herpesinfektion, so dass ihr Auge chronisch getrübt ist. Sie ist eine ruhige und zurückhaltende Katze, die gern Artgenossen um sich hat. Sie spielt gern und sollte als Freigängerin gehalten werden.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Frodo:



Europäisch Kurzhaar

männlich

2 – 3 Jahre

Farbe: Grautiger mit weißen Abzeichen

kastriert, geimpft und entwurmt

Im Herbst 2020 fand sich Frodo in einem Privathaushalt ein und wurde am 24.10.2020 dem Tierheim übergeben. Der unkomplizierte Kater sucht die Nähe zum Menschen, ist freundlich und lässt sich gern streicheln. Für Frodo wird eine Familie gesucht, die ihm ein bleibendes und verantwortungsbewusstes Zuhause bietet, wo er als Freigänger leben kann.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Bolle:



Europäisch Kurzhaar

männlich

ca. 6 Wochen

Farbe: Schwarz mit weißen Abzeichen

Bolle wurde mit weiteren Welpen ohne Mutter auf einem Privatgrundstück gefunden und am 23.10.2020 im Tierheim aufgenommen. Er ist altersgerecht entwickelt, sehr verspielt und lebhaft. Für ihn wird ein Zuhause mit Freigang gesucht bei ruhigen Menschen, die bereits Haustiere haben. Bolle ist an Hunde und Katzen gewöhnt und kommt prima in einer gemischten Gruppe zurecht.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Fix, Fax und Fox:



Meerschweinchen

männlich

ca. 14 Wochen

Farbe: Weiß

Die Mutter der drei Böcke wurde trächtig im Tierheim aufgenommen. Nachdem sie vermittelt werden konnte und ihre Jungen bekam, wurden diese wieder vom Tierheim übernommen. Fix, Fax und Fox sind noch nicht an Menschen gewöhnt und lassen sich nicht gern anfassen. Die scheuen Tiere werden in artgerechte Gruppenhaltung in einem gut strukturiertem Freilaufgehege vermittelt.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Katzenkinder:



Europäisch Kurzhaar

weiblich und männlich

ca. 3 Monate

Farben: dreifarbig und Grautiger mit weißen Abzeichen

entwurmt

Clausi ist geimpft

Alle Jungtiere wurden in einem schlechten Allgemeinzustand Mitte Oktober 2020 als Fundkatzen im Tierheim aufgenommen und tierärztlich versorgt. Peter, Dolores, Hermine, Pettigrew und Clausi sind Geschwister, die im Umgang mit Menschen noch sehr scheu sind. Für sie werden geduldige und erfahrene Katzenfreunde gesucht, die sie als Freigänger halten.