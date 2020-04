Ursprünglich stammt die temperamentvoller Hündin aus Spanien und wurde als Familienhund nach Deutschland vermittelt. Am 19.02.2020 gaben ihre Halter sie aus Zeitmangel im Tierheim ab. Mari ist eine aufgeschlossene, intelligente und arbeitsfreudige Hündin. Sie braucht viel geistige und körperliche Auslastung. Die Grundkommandos sollten im neuen Zuhause weiter gefestigt werden. Mari wurde Leishmaniose diagnostiziert, zeigt aber keine Symptome.

Jason hatte mehrere Vorbesitzer, bevor er im März 2020 wegen einer Allergie und der Schwangerschaft seiner Halterin im Tierheim abgegeben wurde. Er ist ein ruhiger und freundlicher Kater, der einen entspannten Alltag bevorzugt. Jason wird in Einzelhaltung vermittelt.

Die beiden Meerschweinchen stammen aus einem Privathaushalt, wo sie mit weiteren Tieren in einer Gruppe lebten. Im Dezember 2019 wurden sie dem Tierheim übergeben, da sich ihre Halterin aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr um sie kümmern konnte. Nele und Liliana sind zurückhaltende Tiere, die nicht gern gestreichelt werden. Sie sind für Meerschweinfreunde geeignet, die Spaß am Beobachten haben.

Am 16.01.2020 wurde der verspielte Rüde von einem kooperierenden Tierschutzverein aus Rumänien übernommen. Er ist altersgerecht entwickelt, sehr lernfreudig und mag es turbulent. Milo hat ein aufgeschlossenes, freundliches und umgängliches Wesen. Er sollte konsequent erzogen und an einen geregelten Alltag gewöhnt werden. Milo verträgt sich prima mit anderen Tieren.

Domino stammt aus Rumänien und wurde im Juni 2018 zur Vermittlung nach Deutschland geholt. Er ist ein sehr lernfreudiger Hund, der täglich geistig und körperlich gefordert werden möchte. Domino zeigt viel Freude am Hundesport. Seine Halter sollten aktiv und sportlich sein, mit seiner Dominanz anderen Hunden gegenüber umgehen können und ihm einen abwechslungsreichen Alltag bieten.

Turbo stammt aus einem Privathaushalt, wo er mit acht Meerschweinchen lebte. Als seine Halterin schwer erkrankte, wurden die Tiere im Dezember 2019 dem Tierheim übergeben. Der sensible Kater hat ein ruhiges und zurückhaltendes Wesen und braucht Zeit, um Vertrauen aufzubauen. Hat er sich eingewöhnt, ist er zugänglich und sucht Zuwendung. Weitere Tiere sollten nicht in seinem neuen Zuhause leben.

Die beiden Mischlinge lebten gemeinsam in einem Privathaushalt. Als ihr Halter verstarb, wurden sie im März 2020 im Tierheim aufgenommen und tierärztlich versorgt. Timmi erhielt eine Zahnsanierung und Paula wurden Tumore entfernt. Beide sind aktive und aufgeschlossene Hunde voller Lebensfreude. Sie sind sehr miteinander verbunden und werden nur gemeinsam vermittelt. Aufgrund ihrer unkomplizierten Art sind sie auch für Anfänger geeignet.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Cornel:





Mischling

männlich

ca. 8 Jahre

Farbe: Schwarz mit weißen Abzeichen

Schulterhöhe: ca. 40 cm

kastriert, mit Microchip registriert, geimpft, entwurmt



Ursprünglich wurde Cornel in Rumänien geboren und im Dezember 2019 nach Deutschland geholt, um seine Vermittlungschancen zu erhöhen. Er ist ein freundlicher, sensibler und ruhiger Hund, der in neuen Situationen unsicher reagiert. Seine Halter sollten ihn gezielt an sein neues Umfeld gewöhnen. Cornel verträgt sich prima mit anderen Tieren und kann als Zweithund gehalten werden.