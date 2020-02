Blacky:





Labradormischling

männlich

ca. 5 Jahre

Farbe: Schwarz

Schulterhöhe: ca. 55 cm

kastriert

mit Microchip registriert

geimpft, entwurmt



Ursprünglich stammt Blacky aus Rumänien und wurde 2015 als Familienhund vermittelt. Als sein Halter verstarb, wurde der unsichere Rüde im Sommer 2019 im Tierheim abgegeben. Der lernfreudige Rüde braucht anfangs Zeit, um Vertrauen in einem neuen Umfeld aufzubauen. Er wird an souveräne und geduldige Menschen vermittelt, die ihn mit einer klaren Führung an Alltagssituationen heranführen. Kinder sollten nicht im Haushalt leben.