Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Hoppel:





Löwenköpfchen

männlich

Alter unbekannt

Farbe: Schwarz/Weiß



Das Zwergkaninchen wurde in einem Waldgebiet im Februar ausgesetzt aufgefunden. Bei der Abgabe im Tierheim Wartburgkreis hatte es kaum noch Haare auf dem Rücken. Das ruhige und handzahme Löwenköpfchen sollte in ein Zuhause mit Artgenossen, am besten in ein Freilaufgehege. Der gutmütige und unkomplizierte Hoppel wird auch an Anfänger vermittelt.