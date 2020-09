Tierisch tierisch aus dem Tierheim Weimar

Die Tiere aus der Sendung:

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Miezi und Maya:



Europäisch Kurzhaar

weiblich

2 Jahre und 1 Jahr

Farbe: Weiß-Grautiger

kastriert

mit Microchip registriert

geimpft und entwurmt

Ursprünglich stammen Miezi und Maya aus einem Privathaushalt und wurden vom Amt in der verwahrlosten Wohnung sichergestellt. Nachdem die Halterin und ihr Bekannter kein Interesse mehr an den Katzen hatten, übernahm das Tierheim die Betreuung und Vermittlung der Tiere. Als Mutter und Tochter sind sie ein eingespieltes Team, unkompliziert im Alltag und menschenbezogen. Die beiden Katzen werden gemeinsam in Wohnungshaltung vermittelt. Sie kennen das Zusammenleben mit Hund und sind als Zweittiere geeignet.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Dino:



Dobermann-Schäferhund-Mischling

männlich

ca. 1,5 Jahre

Farbe: Braun-Schwarz

mit Microchip registriert

geimpft und entwurmt

Der temperamentvolle Junghund lebte gemeinsam mit einer Labradorhündin in Wohnungshaltung und wurde im Frühjahr 2020 im Tierheim abgegeben, da seine Halter mit ihm nicht mehr zurechtkamen. Dino ist ein intelligenter und aufmerksamer Hund, der bei inkonsequenter Erziehung schnell die Führung übernimmt. Für ihn werden aktive, sportliche Menschen gesucht, die ihm im Alltag eine Aufgabe geben. Dino kennt das Mantrailing und ist für den Hundesport geeignet.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Berta und Prinzessin:



Cumberland-Schmuckschildkröte und Landkarten-Höckerschildkröte

weiblich

ca. 6 – 7 Jahre

Farbe: arttypisch

Am 22.12.2018 wurden Berta und Prinzessin in einem Karton in einer Weimarer Kirche gefunden. Als Wasserschildkröten sind sie sehr gute Schwimmer und benötigen ausreichend Wasservolumen, um ihrem Bewegungsdrang nachzukommen. Das Aquaterrarium sollte artgerecht strukturiert sein und trockene Plätze zum Wärmen und Sonnen bieten. Während Landkarten-Höckerschildkröten gemischte Kost aus pflanzlicher und tierischer Nahrung aufnehmen, sind Cumberland-Schmuckschildkröten als Jungtiere vorwiegend Fleischfresser, die im Alter vermehrt pflanzliche Kost annehmen. Im Wasserbecken sollten daher Futterpflanzen ständig zur Verfügung stehen.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Ylvi:



Europäisch Kurzhaar

weiblich

ca. 3 Monate

Farbe: Schwarz

kastriert

mit Microchip registriert

geimpft und entwurmt

Ylvi wurde herrenlos ohne Mutter gefunden und im Tierheim aufgenommen. Sie ist altersgerecht entwickelt, verspielt und sehr an ihrer Umwelt interessiert. Den Kontakt zu anderen Katzen baut sie im Tierheim langsam auf. Menschen gegenüber ist sie sehr zugänglich und verschmust. Aufgrund ihrer unkomplizierten Art würde sie sich in jedem tierfreundlichen Haushalt schnell einleben.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Brownie:



Gerbil

männlich

im September 2019 geboren

Farbe: wildfarben

Brownie lebte in Vergesellschaftung, bis er sich nicht mehr mit seinem Bruder verstand und im Tierheim abgegeben wurde. Als Wüstenrennmaus wird er nur in Gruppenhaltung zu erfahrenen Rennmauskennern vermittelt, die ihn in ihre Gruppe integrieren. Brownie ist an Menschen gewöhnt und lässt sich anfassen.