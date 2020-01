Außerdem vermittelt werden:

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Odin:



Akita

männlich

2015 geboren

Farbe: Rot

Schulterhöhe: ca. 65 cm

mit Microchip registriert, geimpft, entwurmt

Der sensible Rüde lebte bei einem Paar, das sich trennte. Am 1010.2019 wurde Odin dem Tierheim übergeben. Er ist ein ruhiger und zurückhaltender Rüde, der sich eng an seine Bezugsperson bindet. Männern gegenüber ist er sehr misstrauisch. Er wird an hundeerfahrene Menschen vermittelt, die sich mit seiner Rasse auskennen und auf sein Wesen eingehen können.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Sammy:



Kleiner Münsterländer

männlich

am 16.03.2009 geboren

Farbe: Braun-Weiß

Schulterhöhe: 53 cm

mit Microchip registriert, geimpft, entwurmt

Im Juni 2019 wurde Sammy im Tierheim abgegeben, da er nicht mit dem Nachwuchs seiner Halter zurechtkam. Er hat viel Temperament, ist neugierig und braucht sehr viel Beschäftigung. Als intelligenter Hund sollte er geistig gefordert werden, damit er im Alltag ein ausgeglichener Begleiter ist. Sammy verträgt sich gut mit anderen Hunden und wird zu aktiven Menschen ohne Kinder vermittelt.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Ben:



Altdeutscher Schäferhund

männlich

ca. 9 Jahre

Farbe: rassetypisch

Schulterhöhe: ca. 60 cm, geimpft, entwurmt

Ben lebte als Einzelhund in einem Zwinger und wurde im Mai 2019 dem Tierheim übergeben, da sein Halter verstorben ist. Der ballverliebte Rüde hat ein freundliches Wesen, mag Kinder und ist sehr menschenbezogen. Er kennt die Grundkommandos und sucht viel Zuwendung. Ben eignet sich für eine kombinierte Haus- und Grundstückshaltung mit engem Familienanschluss.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Teddy:



Mischling

männlich

ca. 9 Jahre

Farbe: Schwarz mit hellen Abzeichen

Schulterhöhe: 47 cm

Am 23.08.2019 wurde Teddy im Tierheim abgegeben, da sein Halter in ein Pflegeheim umzog und ihn nicht mitnehmen konnte. Der verspielte Rüde lebte in einem Haus mit Gartenanschluss und ist den täglichen Freiraum gewohnt. Für Teddy wird ein ruhiges Zuhause bei aktiven Senioren gesucht, die mit ihm viel unternehmen. Weitere Tiere sollten nicht vorhanden sein.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Rose:



Europäisch Kurzhaar

weiblich

2013 geboren

Farbe: dreifarbig

kastriert, geimpft, entwurmt

Rose wurde am 04.10.2019 als herrenlose Fundkatze im Tierheim aufgenommen. Ein Besitzer hat sich nicht gemeldet. Die dominante Katze hat gern ihren eigenen Kopf und geht selbstbestimmt durch den Tag. Wird dies respektiert, ist sie eine unkomplizierte und ruhige Katze. Rose wird als Freigängerin vermittelt.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Annabell:



Zwergkaninchen

weiblich

2015 geboren

Farbe: Braun

geimpft, entwurmt

Das scheue Kaninchen wurde im Mai 2018 in einem Karton vor dem Tierheim ausgesetzt. Sie konnte bereits vermittelt werden, kam aber wieder zurück, da die Vergesellschaftung nicht klappte. Annabell ist ein ängstliches Tier, das an geduldige und sachkundige Halter abgegeben wird. Für sie wird ein artgerechtes Zuhause gesucht, wo sie in einem geschützten Freigehege buddeln kann.