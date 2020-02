Durch lautes Mauzen machte sich der Kater bemerkbar, nachdem er mehrere Tage unversorgt in einer Wohnung zurückgelassen worden war. Das Ordnungsamt informierte am 13.12.2019 die Mitarbeiter des Tierasyls. Karlchen ist ein freundlicher, unkomplizierter und gesprächiger Kater, der aufgrund einer Lebererkrankung Spezialfutter erhält. Mit anderen Katzen verträgt er sich bestens.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Safira:





Europäisch Kurzhaar

weiblich

ca. 4 Jahre

Farbe: Grautiger mit weißen Abzeichen

kastriert

mit Microchip registriert, geimpft, entwurmt



Safira wurde am 12.11.2019 in Genthin herrenlos gefunden. Ein Besitzer hat sich nicht gemeldet. Die ruhige Katze hat ein sensibles Wesen, geht offen auf Menschen zu und wird in ein stabiles Umfeld vermittelt.