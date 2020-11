Tiere aus der Sendung:

Humphrey:



Europäisch Kurzhaar

männlich

im Mai 2019 geboren

Farbe: Weiß mit schwarzen Abzeichen

kastriert

mit Microchip registriert

entwurmt

Humphrey wurde am 14.09.2020 als herrenloser Fundkater im Tierheim aufgenommen. Er war bereits kastriert, als er von seinen Findern abgegeben wurde. Humphrey ist ein ruhiger Kater, der an Menschen gewöhnt ist und gern schmust. Er wird als Freigänger in eine verkehrssichere Umgebung vermittelt.

Tonja:



Mischling

weiblich

ca. 4 Jahre

Farbe: Weiß-Grau

Schulterhöhe: ca. 50 cm

kastriert

geimpft und entwurmt

Ursprünglich stammt die badefreudige Hündin aus Ungarn und wurde im Welpenalter als Familienhund nach Deutschland vermittelt. Anfang 2018 wurde sie im Tierheim abgegeben. Sie konnte vermittelt werden und wurde im Juli 2020 wieder abgegeben, da ihr Halter mit ihrem Verhalten nicht zurechtkam. Tonja zeigt Hunden gegenüber eine Angstaggression, die ein gezieltes Training erfordert. Für Tonja werden erfahrene, souveräne Menschen ohne Kinder gesucht. Sie braucht ein stabiles, zuverlässiges Umfeld mit einem aktiven Alltag.

Debby und Kisha:



Terriermischlinge

beide weiblich

ca. 2009 und 2010 geboren

Farben: Hellbraun und Schwarz

Schulterhöhen: ca. 40 cm

mit Microchip registriert

geimpft und entwurmt

Die beiden Hündinnen lebten mit 11 weiteren Hunden in einer nicht artgerechten Haltung. Im April 2014 übernahm das Tierheim die schüchternen Tiere. Debby und Kisha sind sensible und ängstliche Hunde, die in vielen Alltagssituationen unsicher reagieren. Haben sie Vertrauen zu festen Bezugspersonen aufgebaut, lässt sich ihre Neugier wecken. Mit anderen Hunden vertragen sie sich prima und werden als Zweittiere vermittelt.

Idris, Isano:



Europäisch Kurzhaar

männlich

im Mai 2020 geboren

Farbe: Schwarz und Weiß-Schwarz

mit Microchip registriert

geimpft und entwurmt

Idris und Isano wurden im Tierheim geboren. Ihre Mutter lebt wild in einer Gartenanlage. Die beiden Jungkatzen sind altersgerecht entwickelt, verspielt und wissbegierig. Mit neuen Situationen gehen sie offen um und lernen schnell. Mit anderen Katzen vertragen sie sich bestens.

Lerana:



Europäisch Kurzhaar

weiblich

circa im September 2019 geboren

Farbe: Weiß-Schwarz

kastriert

mit Microchip registriert

geimpft und entwurmt

Im April 2020 wurde Lerana als herrenlose Fundkatze im Tierheim aufgenommen. Sie stammt aus einer Gartenanlage und kennt den Umgang mit anderen Katzen. Menschen gegenüber ist sie zurückhaltend und braucht Zeit, um Vertrauen aufzubauen. Nach einer Eingewöhnungszeit geht sie interessiert auf Neues zu. Sie wird als Freigängerin vermittelt.

Lexy:



Australian-Shepherd-Mischling

weiblich

ca. 6 Jahre

Farbe: Black and Tan

mit Microchip registriert

geimpft und entwurmt

Lexy lebte mit einer weiteren Hündin auf einem Grundstück und hatte kaum Ansprache. Da sie nicht viel kennengelernt hat, ist sie noch immer ängstlich und in neuen Situationen sehr unsicher. Für sie werden hundeerfahrene Menschen gesucht, die sich mit ihrer Rasse auskennen und Erfahrung mit Angsthunden haben. Lexy hat ein freundliches Wesen mit viel Temperament. Rassebedingt braucht sie viel geistige und körperliche Auslastung, um ungewolltes Verhalten vorzubeugen. Als intelligente Hündin lernt sie sehr schnell, klettert über Zäune und neigt zum Jagen. Sie kann als Zweithund zu aktiven Menschen vermittelt werden, die Geduld beim Kennenlernen haben.

Katzenkinder:



Europäisch Kurzhaar

weiblich und männlich

Alter: 6 Wochen – 7 Monate

Farben: verschieden

kastriert

mit Microchip registriert

geimpft und entwurmt

Alle Katzen haben sich im Tierheim kennengelernt. Teilweise wurden sie dort geboren oder als Fundtiere aufgenommen. Ihre Mütter sind verwilderte Straßenkatzen. Im Tierheim erhielten alle eine tierärztliche Grundversorgung und sind zur Vermittlung freigegeben. Einige Katzen sollten noch den nahen Umgang mit Menschen lernen. Für sie werden geduldige und verständnisvolle Halter gesucht, die ihnen Zeit zur Eingewöhnung geben.