Tierisch tierisch: aus der Fundtierunterkunft Halberstadt

Das Tierheim ist zurzeit nicht für Besuche geöffnet.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Steven:



Mischling

männlich

6 – 7 Jahre

Farbe: Braun mit dunklen Abzeichen

Schulterhöhe: ca. 30 cm

kastriert

mit Microchip registriert

geimpft und entwurmt

Steven wurde an einem Waldrand abgebunden gefunden und am 09.02.2020 der Fundtierunterkunft übergeben. Recherchen der Tierschützer ergaben, dass er wohl bereits mehrere Vorbesitzer hatte. Steven ist ein charmanter, umgänglicher und aufgeschlossener Rüde, der sich seinem Umfeld schnell anpasst. Er mag Kinder, ist spielfreudig und ein unkomplizierter Begleiter für aktive Menschen. Aufgrund seines Wesens ist er als Anfängerhund für Familien geeignet.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Elfi:



Europäisch Kurzhaar

weiblich

im Mai 2019 geboren

Farbe: Grautiger

kastriert

mit Microchip registriert

geimpft und entwurmt

Elfi lebte mit drei weiteren Katzen in Wohnungshaltung, bis ihre Halterin verzog und die Tiere zurücklies. Am 24. Februar 2020 wurden die Geschwister im Tierheim aufgenommen. Elfi ist eine verschmuste und verspielte Katze, die anfangs zurückhaltend auf Neues reagiert. Sie wird als Wohnungskatze vermittelt. Gern mit ihrer Schwester Lou.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Hektor:



Altdeutscher Schäferhund

männlich

ca. 5 Jahre

Farbe: Schwarz

Schulterhöhe: ca. 75 cm

mit Microchip registriert

geimpft, entwurmt

Der temperamentvolle Rüde wurde im Februar 2020 von der Tierrettung der Fundtierunterkunft übergeben. Ein Spaziergänger hatte das Tier von einem Passanten überreicht bekommen. Hektor ist ein aufgeschlossener, lernfreudiger und aktiver Hund, der gern badet und zum Beschützen neigt. Für ihn werden hundeerfahrene Menschen gesucht, die mit seinem Dickkopf umgehen können. Weitere Tiere sollten nicht in seinem neuen Zuhause leben.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Tilli und Teddy:



Europäisch Kurzhaar

weiblich und männlich

im Mai 2019 geboren

Farbe: Grautiger

kastriert

mit Microchip registriert

geimpft und entwurmt

Die beiden Geschwister fanden sich an einer Futterstelle ein und wurden am 6. Januar 2020 im Katzenhaus der Fundtierunterkunft aufgenommen. Tilli und Teddy sind typische Jungkatzen, die interessiert ihr Umfeld erkunden und als Freigänger gehalten werden sollten. Anfangs brauchen sie eine Eingewöhnungszeit, um Vertrauen aufzubauen. Sie werden nur gemeinsam vermittelt.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Wilma:



Europäisch Kurzhaar

weiblich

im Juli 2019 geboren

Farbe: Schwarz mit weißem Abzeichen

mit Microchip registriert

geimpft und entwurmt

Die verspielte Katze wurde am 29. Juli 2019 im Alter von einer Woche als Fundtier aufgenommen und mit der Flasche großgezogen. Wilma ist sehr menschenbezogen, kennt noch keine anderen Tiere und möchte die Aufmerksamkeit ihrer Bezugsperson für sich allein. Sie wird in Wohnungshaltung zu ruhigen Menschen mit viel Zeit vermittelt.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Flippi:



Europäisch Kurzhaar

weiblich

im August 2019 geboren

Farbe: Schwarz

mit Microchip registriert

geimpft und entwurmt

Im Alter von 8 Tagen wurde Flippi in einer Gartenanlage gefunden und dem Tierschutz übergeben, wo sie in einer Pflegestelle mit der Flasche großgezogen wurde. Die Jungkatze kennt die Wohnungshaltung ohne weitere Tiere. Flippi hat ein aufgeschlossenes und freundliches Wesen, ist verspielt, menschenbezogen und verschmust.

Außerdem vermittelt werden:

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Greta:



Europäisch Kurzhaar

weiblich

im Juni 2018 geboren

Farbe: Schwarz

kastriert

mit Microchip registriert

entwurmt

geimpft

Die sensible Katze wurde im August 2018 gemeinsam mit ihrer Schwester an einer stark befahrenen Straße herrenlos gefunden und im Alter von acht Wochen im Tierheim aufgenommen. Greta ist eine leise und zurückhaltende Katze, die sich die Dinge anfangs von Weitem anschaut. Hat sie sich eingewöhnt, möchte sie die Aufmerksamkeit ihrer Bezugspersonen für sich. Sie wird als Wohnungskatze vermittelt.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Filou:



Europäisch Kurzhaar

männlich

im September 2017 geboren

Farbe: Grautiger

kastriert

mit Microchip registriert

geimpft und entwurmt

Filou wurde am 6. Dezember 2017 als herrenlose Fundkatze im Tierheim abgegeben. Er ist ein vorsichtiger und zurückhaltender Kater, der nach einer Eingewöhnungszeit als Freigänger seinen Alltag verbringen möchte. Weitere Tiere sollten nicht in seinem neuen Zuhause leben. Für ihn werden erfahrene und geduldige Menschen gesucht.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Josi:



Europäisch Kurzhaar

weiblich

ca. 9 Monate

Farbe: Weiß mit schwarzen Abzeichen

kastriert

mit Microchip registriert

geimpft und entwurmt

Josis Mutter hatte sich auf einem Grundstück mit ihren Welpen eingefunden. Alle Tiere wurden am 28. Mai 2019 dem Tierheim übergeben. Als Josi und ihre Geschwister entwöhnt waren, wurde ihre Mutter kastriert in ihrem Revier entlassen. Josi ist eine sehr neugierige und unternehmungsfreudige Jungkatze. Sie sollte langsam als Freigänger an ihre Umgebung gewöhnt werden.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Luisa:



Europäisch Kurzhaar

weiblich

im Juni 2019 geboren

Farbe: Schwarz-Weiß

kastriert

mit Microchip registriert

geimpft und entwurmt

Luisa und ihre Geschwister wurden als herrenlose Jungkatzen in einer Gartenanlage gefüttert und am 23.08.2019 im Tierheim abgegeben. Die zurückhaltende Katze ist noch immer scheu und braucht in ihrem neuen Zuhaue regelmäßig Freigang. Sie wird in einen ruhigen Haushalt zu geduldigen Menschen mit viel Zeit vermittelt.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Odi:



Dobermannmischling

männlich

ca. 5 Jahre

Farbe: Braun

Schulterhöhe: ca. 65 cm

mit Microchip registriert

geimpft und entwurmt

Seit vier Jahren lebt der agile Rüde in der Fundtierunterkunft. Im Februar konnte er vermittelt werden. Da seine Halter nicht mit seinem Temperament zurechtkamen, wurde er wieder abgegeben. Odi ist en intelligenter und lernfreudiger Rüde, der viel geistige und körperliche Auslastung braucht. Er kennt die Grundkommandos, ist leinenführig und stubenrein. Für ihn werden aktive und ambitionierte Halter gesucht, die mit seinem dominantem Verhalten souverän umgehen können.