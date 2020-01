Außerdem vermittelt werden:

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Aslan und Athos:



Zebrafinken

männlich

Alter unbekannt

Farbe: arttypisch

Die beiden Finken wurden getrennt voneinander abgegeben. Athos lebt seit Januar 2018 und Aslan seit 2019 im Tierheim. Athos wurde mit einem weiteren Hahn abgegeben, der vermittelt werden konnte. Der dominante Athos wird in eine Haltung mit mehreren Hennen vermittelt. Aslan stammt aus einer Einzelhaltung, ist aber im Sozialverhalten zu Artgenossen sehr umgänglich und unkompliziert. Beide Vögel werden nur in artgerechte Haltung mit ausreichend gesichertem Freiflug vermittelt.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Mola:



Europäisch Kurzhaar

weiblich

2 – 3 Jahre

Farbe: Schwarz

kastriert, mit Microchip registriert, geimpft, entwurmt

Die sensible Katze fand sich an einer Futterstelle ein. Da sie eine Granne im Auge hatte, wurde sie im Tierheim aufgenommen und in der Tierklinik operiert. Mola ist eine liebe und verschmuste Katze, die Zeit braucht, um Vertrauen aufzubauen. Sie ist neugierig, verspielt und braucht täglich viel Beschäftigung und Abwechslung. Aufgrund einer Leukoseerkrankung wir sie in Wohnungshaltung vermittelt.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Joe:



Doggenmischling

männlich

5 Jahre alt

Farbe: Schwarz mit weißen Abzeichen

Schulterhöhe: ca. 100 cm

kastriert, mit Microchip registriert, geimpft, entwurmt

Joe kam am 15.08.2017 ins Tierheim, nachdem das Veterinäramt ihn aufgrund nicht artgerechter Haltung seinem ehemaligen Besitzer entzogen wurde. Nun sucht der Rüde hundeerfahrene Menschen, die ihn weiterhin konsequent erziehen, da er in seinem vorhergehenden Umfeld nur wenig Erziehung und Grenzen kennengelernt hat.Aufgrund seiner Größe und freundlich-stürmischen Art, sollten etwaige Kinder standfest sein. Ein Haus mit Garten wäre ideal, da er keine Treppen laufen sollte.