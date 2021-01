Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Nils:



Europäisch Kurzhaar

männlich

ca. 5 Jahre, Farbe: Weiß mit schwarzen Abzeichen

kastriert

mit Microchip registriert

geimpft und entwurmt

Am 22.10.2020 wurde Nils als herrenloser Streuner in einem schlechten Allgemeinzustand aufgenommen. Er war unterernährt und verwurmt. Im Tierheim konnte er sich erholen und wird als verträglicher Zweitkater mit Freigang oder als Wohnungskatze vermittelt. Nils ist ein sehr freundlicher, unkomplizierter und ruhiger Kater, der gut mit Kindern zurechtkommt.

Außerdem vermittelt werden:

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Milow:



Rottweiler-Schäferhundmischling

weiblich

ca. 2 Jahre

Farbe: Schwarz mit gelben Abzeichen

Schulterhöhe: ca. 60 cm

kastriert

mit Microchip registriert

entwurmt und geimpft

Milow hatte bereits zwei Vorbesitzer. Vor seiner Abgabe am 22.11.2020 lebte er als Zweithund bei einer Familie mit Kindern. Als er über einen Zaun kletterte, kam es zu einem Beißvorfall mit einem Chihuahua. Für ihn werden ruhige und geduldige Menschen gesucht, die Erfahrung mit seinem Rassemix haben und ihm eine souveräne Führung bieten. Milow ist ein aufgeschlossener, lebhafter und aufmerksamer Junghund, der gern spielt und sehr gut erzogen ist.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Nora, Nicki und Rick:



Zwergkaninchen

weiblich und männlich

ca. 1 Jahr und ca. 8 Wochen

Farben: Weiß und Schwarzgranne

entwurmt und geimpft

Die drei lebten in nicht artgerechter Haltung und wurden am 12.11.2020 vom Veterinäramt dem Tierschutz übergeben. Nora, Nicki und Rick sind gut verträglich und werden in Gruppenhaltung zu weiteren Artgenossen vermittelt. Ihr Gehege sollte ihnen die Möglichkeit zum Buddeln und ausreichend Beschäftigung bieten. Sie werden nicht als Käfigkaninchen für Kinderzimmer abgegeben.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Jonny:



Europäisch Kurzhaar

männlich

ca. 7 Monate

Farbe: Grautiger

mit Microchip registriert

entwurmt und geimpft

Anfang Oktober 2020 wurde Jonny mit seinem Bruder als herrenlose Fundkatze im Tierheim aufgenommen. In einer Pflegestelle konnte er sich an Menschen gewöhnen, ist aber in neuen Situationen noch immer zurückhaltend. Mit seinem Bruder war er sehr verträglich, bis dieser an FIP verstarb. Daher besteht die Wahrscheinlichkeit, dass Jonny ebenfalls FIP-Träger ist. Symptome zeigt er keine. Jonny wird als Wohnungskatze vermittelt.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Thea mit Thalia und Tara:



Zwergkaninchen

weiblich

ca. 1 Jahr und ca. 10 Wochen

Farben: verschieden

entwurmt und geimpft

Thea und ihre Jungen wurden nicht artgerecht gehalten und vom Veterinäramt am 12.11.2020 im Tierheim untergebracht. Die Kaninchen sind umgänglich, handzahm und die Nähe von Menschen gewöhnt. Sie werden an ambitionierte Kaninchenfreunde vermittelt, die ihnen einen abwechslungsreichen und strukturierten Alltag in einem großen Freilaufgehege bieten.