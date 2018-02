Jeder Teilnehmer muss das 18. Lebensjahr vollendet haben. Mitarbeiter des MDR und deren Familienangehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Für die Teilnahme am Gewinnspiel benötigt der MDR folgende persönliche Daten: Name, Adresse, Telefonnummer. Durch die Angabe von Name und Wohnort erklärt sich der Teilnehmer mit der Veröffentlichung dieser Daten (auch im Internet) einverstanden. Personenbezogene Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung des Gewinnspiels verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Der MDR behält sich vor, Teilnehmer, die die Teilnahmebedingungen missachten und/oder sonst in unfairer und/oder unlauterer Art und Weise versuchen, die Ermittlung der Gewinner zu beeinflussen, vom Gewinnspiel auszuschließen.