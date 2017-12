Hunde reagieren besonders empfindlich auf laute Geräusche

Die Silvesterknallerei ruft bei vielen Tieren Stress und Angstsymptome hervor. Hunde mit ihren empfindsamen Ohren versuchen, sich zu verstecken, zu fliehen, verweigern das Futter, winseln, bellen oder schreien vor Angst. Bereits an den Tagen vor Silvester sollten Hunde in bewohnten Gebieten nicht ohne Leine ausgeführt werdem, denn überraschend gezündete Knallkörper können sie so sehr erschrecken, dass sie in Panik davonlaufen. Der Hundehalter sollte generell ruhig und gelassen bleiben, Sicherheit ausstrahlen und das furchtsame Verhalten seines Schützlings weitgehend ignorieren, um ihn nicht noch in seiner Unsicherheit zu bestärken.

Keine Wunderwirkung durch "Beruhigungspillen"

Alle Jahre wieder eilen besorgte Hundebesitzer kurz vor dem Jahreswechsel zum Tierarzt, um Beruhigungsmittel für ihr Tier zu besorgen. Hundebesitzer sollten nicht auf wunderversprechende "Beruhigungspillen" gegen Geräuschangst an Silvester vertrauen: Alle Medikamente, die kaum angstlösend sind und den Hund lediglich ruhig stellen, phlegmatisch und träge machen, sind ungeeignet. Einige Präparate bedingen durch ihre muskelerschlaffende Wirkung eine eingeschränkte Beweglichkeit. Die Tiere können vor den Geräuschen nicht mehr ausweichen, sind dem Lärm in voller Stärke ausgesetzt oder müssen ihn sogar in Überlautstärke ertragen. Das ist schlichtweg Tierquälerei.

Therapie statt Pillen

Für Hunde, die permanent panisch auf Lärm reagieren, gibt es spezifische Angstlöser. Sie wirken binnen weniger Minuten und können mehrfach am Tag gegeben werden. Bei kurzzeitiger Anwendung, lediglich um den Jahreswechsel herum, wird damit der Organismus des Tieres kaum belastet und eine Abhängigkeit vom Wirkstoff vermieden. Wünschenswert wäre, wenn sich Besitzer eines solchen geräuschängstlichen Hundes zu einer Therapie entschließen würden, um ihm so zu ermöglichen, ohne jegliche Pillengabe Geräuschstress jeglicher Art besser ertragen zu können. Besitzer sollten dann mit ihrem "Angsthasen" schon Wochen vorher mit Hilfe eines speziellen Anti-Angst-Trainingsprogramms üben.

"Smart Drugs" bringen Entspannung

Bei allen anderen Hunden, die lediglich genervt von der Knallerei sind, helfen sogenannte "smart drugs" dabei, zu entspannen. Diese Präparate gibt es in Form von Tabletten, aber auch als Diffuser für die Steckdose oder als Halsbandvariante mit einem speziellen Duftstoff. Es besteht zudem die Möglichkeit, das Tier mit homöopathischen Mitteln zu beruhigen.

Wie beruhige ich meine Katze bei Silvesterlärm?

Auch Katzen können zum Jahreswechsel sehr nervös oder gar verstört sein. Besitzer sollten beruhigend auf ihre Katze einreden, mit ihr kuscheln und sie streicheln. Außerdem können Besitzer für Silvester ein besonders ruhiges Eckchen für die Samtpfote herrichten, in das sie sich zurückziehen kann.

Was bei Vögel, Fischen und Reptilien zu beachten ist

Auch Vögel werden durch den ungewohnten Lärm und die Lichtblitze erschreckt. Von ihrem Fluchtinstinkt getrieben, flattern sie verängstigt im Käfig herum, was zu Verletzungen führen kann. Vögel fliehen in keine dunkle Nische, sondern reagieren bei Dunkelheit noch panischer. Das Licht muss also anbleiben, bis sich der Lärm gelegt hat. Gardinen und Rollläden sollten allerdings geschlossen werden, damit die Vögel nicht den Lichtblitzen ausgesetzt sind. Bei Fischen und Reptilien gilt allgemein, die Tiere bestmöglich abzuschirmen.

Geräusch-CDs sind bewährte Beruhigungsmittel

Bei Katzen, Vögeln und Hunden hilft auch leise und ruhige Musik, um die Nervosität zu senken. Ebenfalls bewährt haben sich spezielle Geräusch-CDs, mit deren Hilfe Haustiere an unbekannten Lärm gewöhnt werden können: Beim Abspielen zunächst leise beginnen und erst wenn die Tiere keine Angstreaktion mehr zeigen, lauter werden.