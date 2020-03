Ratgeber Artgerechte Haltung von Farbmäusen

Mäuse sind von Natur aus dämmerungs- und nachtaktive Nagetiere. Sie sind neugierig und verspielt, werden jedoch selten handzahm und behalten ein Leben lang ihren Fluchtinstinkt. Als gesellige Gruppentiere sollten Farbmäuse nie allein gehalten werden. Sie brauchen Artgenossen zum Spielen, Rangeln, Kuscheln, zum gegenseitigen Putzen und zur Kommunikation. Daniela Rickert von der Tierärztlichen Vereinigung für Tierschutz weist darauf hin, dass eine Gruppenbildung nur in jungen Jahren problemlos möglich ist. Zur Gruppenhaltung eignen sich Weibchen sowie Weibchen mit einem kastrierten Männchen. Mäuse sollten nicht zusammen mit anderen Haustieren gehalten werden, auch nicht mit Ratten oder Degus.

Zur Einrichtung müssen Möglichkeiten zum Laufen und Klettern wie Treppen, Leitern, Rampen, Höhlen, Tunnel, Röhren, Seile gehören sowie Zweige und Äste zum Benagen. Außerdem Futternapf und Tränke, ein Buddelplatz, Sandbad und Urinecken sowie als Rückzugsort Schlafhäuschen. Zum Thema Laufrad gibt es unter Haltern kontroverse Meinungen. Neben staubarmer Einstreu brauchen Farbmäuse auch Nistmaterial. Durchaus möglich ist ein eingegrenzter Auslauf in der Wohnung.

Besonders ist auf die Hygiene im Gehege zu achten, betont der Verein Mäusehilfe aus Hameln. Farbmäuse sind anfällig für Erkrankungen der Atemwege und der Lunge, können an Parasitenbefall oder an Tumoren leiden. Futternapf und Trinkgefäß sollten täglich gereinigt werden, die Urinecken wöchentlich neue Einstreu bekommen. Einmal im Monat sind eine Komplettreinigung des Geheges und der Austausch der gesamten Einstreu nötig. Farbmäuse sind keine Kuscheltiere. Gestresste oder erschreckte Tiere können auch einmal zubeißen. Nie dürfen Mäuse am Schwanz hochgehoben werden.