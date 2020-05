Interessenten müssen sich zuerst entscheiden, ob sie Rassetauben als Ziervögel oder Nutztauben, das sind in der Regel Brieftauben, halten wollen. Tauben sind Schwarmvögel und monogam; sie sollten daher niemals einzeln, sondern paarweise im Schwarm gehalten werden. Christoph Schulte vom Verband Deutscher Brieftaubenzüchter empfiehlt den Kontakt zu erfahrenen Taubenzüchtern oder zu Taubenvereinen. Bei Rassetauben ist vor allem das Erscheinungsbild gefragt, Merkmale wie Größe, Federstruktur, Farben und Zeichnung. Sie werden auf Ausstellungen präsentiert und von Preisrichtern bewertet. Bei Brief- und Flugtauben spielen Orientierungssinn und Schnelligkeit eine wichtige Rolle. Brieftauben können Geschwindigkeiten von 100 bis 120 km/h erreichen und am Tag ohne Unterbrechung bis zu 1000 km zurücklegen. Sie werden beringt und können Botschaften übermitteln. Wie Leistungssportler starten Brieftauben zu Trainingsphasen und zu Wettflügen. Rassetauben eignen sich dagegen nicht für eine Nutzung im Freiflug. Sie sollten ganzjährig in einem Taubenschlag und/oder in einer Voliere gehalten werden.