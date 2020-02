Ratgeber Ballspielen mit Hunden

Bewegung, Spiel und Spaß sind wichtig für jeden Hund. Das Apportieren von Wurfbällen gibt zudem den meisten Hunden das Gefühl einer echten Aufgabe. Das Tier könne seinen Jagdtrieb ausleben, meint Juliane Raab, Dozentin an der „5 Pfoten Akademie“ Niedersachsen. Der Ball würde für die flüchtende Beute stehen, die gepackt und zum Herrchen oder Frauchen gebracht werden kann. Dabei durchströmt den Hundekörper ein Hormonausstoß; Adrenalin und Glückshormone werden frei gesetzt. Der rauschähnliche Zustand könnte zu einem Suchtverhalten führen. Manche Hunde werden zu regelrechten „Ball-Junkies“, andere fangen an, auch Jogger, Radfahrer und Autos zu jagen.

Je mehr sich ein Hund in das Ballspiel hinein steigert, desto mehr kann das zu Stress führen. Wenn der Halter das Spiel abrupt beendet, kann das zu einer hohen Frustration beim Tier führen, die unerwünschte Verhaltensweisen wie Kläffen, Anspringen oder sogar Beißen auslösen kann. Frustration sei eine Hauptursache für Aggressionsverhalten, so die Tierphysiotherapeutin Sina Gratze aus Hannover. Sie weist aber auch auf mögliche gesundheitliche Schäden hin. Das betrifft nicht nur Zerrungen und Prellungen; sondern auch langfristige Schäden am Bewegungsapparat des Hundes infolge der hohen Belastung von Bandscheiben, Wirbelsäule und vor allem von Gelenken. Außerdem besteht bei einem zu kleinen Ball die Gefahr, dass ihn der Hund verschluckt. Für einige Hunde jedoch ist Ballspielen einfach nur langweilig und stupide.