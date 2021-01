Auch wenn vom Prinzip her die Funktion der Hundenase so angelegt ist wie beim Menschen - das Hochleistungsorgan ist einzigartig. Das beginnt bei der Riechschleimhaut, die bei Hunden je nach Rasse bis zu 200 Quadratzentimeter groß ist und über 200 Millionen Riechzellen verfügt. Bei der Rekordspürnase des Bloodhound sind es sogar über 300 Millionen. Zum Vergleich: Bei der Nase des Menschen ist diese Schleimhaut gerade einmal fünf Quadratzentimeter groß und weist ca. fünf Millionen Riechzellen auf. Die Hundenase kann zudem rechts und links differenzieren. Hunde können praktisch "Stereo" riechen und so zum Beispiel mehrere Fährten gleichzeitig verfolgen.