Bei betroffenen Katzen sind die Bewegungsabläufe auffallend unnatürlich. Der Gang kann steif und wackelig sein. Die Tiere haben Probleme mit dem Gleichgewicht, einen unsicheren Stand, stolpern und stürzen und fallen mitunter um. Sie halten häufig den Kopf schief, Kopf und Augenpartie können zittern. In der Regel reagieren die Katzen empfindlich auf laute Geräusche und haben Schwierigkeiten beim Abschätzen von Entfernungen und bei der Fokussierung auf Objekte. So fällt es ihnen schwer, Sprünge zu kalkulieren.

Die Formen der Ataxie richten sich nach den Ursachen. Besonders oft tritt die Kleinhirnataxie auf. Deren Ursache sind Störungen, Schäden oder Erkrankungen des Kleinhirns, über das die Planung und Koordinierung von Bewegungen erfolgt. Auslöser sind meist Tumore oder ein Gewebeschwund. Ebenso können Unfälle, Vergiftungen oder Misshandlungen dazu führen. Bei der Sensorischen Ataxie handelt es sich um einen Schaden am Rückenmark oder an den peripheren Nerven. Manchmal liegt der Grund auch in einer Fehlfunktion im Zusammenspiel verschiedener Hirnteile. Auslöser sind meist Deformationen des Rückenmarks. Zu einer Vestibulären Ataxie kommt es nach einer Schädigung des Gleichgewichtorgans, dessen Ursache Erkrankungen des Innenohrs sind oder Störungen an den Ohrnerven, die mit dem Gehirn verbunden sind. Stoffwechselprobleme oder Mangelernährung können eine Ataxie begünstigen. Seltener tritt eine Ataxie von Geburt an auf