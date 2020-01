Zur Haltung von Doggen

Doggen gehören in die Hand erfahrener Hundealter. Wichtig für die Haltung sind viel Platz und Auslauf. Eine erwachsene Dogge braucht einige Stunden Bewegung am Tag. Ein Haus mit Garten, eher in einer ländlichen Umgebung, bietet beste Haltungsbedingungen. Zudem sollte die Behausung ebenerdig sein, denn Doggen haben häufig Gelenkprobleme. Bis sie ausgewachsen sind, dürfen sie überhaupt keine Treppen steigen. Die Haltung der Deutschen Dogge erfordert viel Aufwand und ist teuer. Das betrifft die Kosten für Futter in gebotener Qualität und Menge, für Zubehör und Transport, für Medikamente und Tierarzt. Im Schnitt muss man mit zehnmal höheren Kosten als für einen kleinen Hund rechnen.