Zu den typischen Eigenschaften von Herdenschutzhunden gehören ein starkes Selbstbewusstsein, Gelassenheit und Sensibilität. Die robusten Tiere sind anpassungsfähig und von hoher Eigenständigkeit. Sie registrieren wachsam, was in der näheren und weiteren Umgebung geschieht. Gegenüber Fremden und in ungewohnten Situationen verhalten sich die Hunde abwartend, zurückhaltend und misstrauisch. Sie beobachten alles innerhalb ihres Territoriums und reagieren schnell und effektiv. Dabei greifen sie in der Regel nicht beißend an. Allein ihre Größe, imposante Erscheinung und Drohgebärden reichen meist aus, um Feinde auf Distanz zu halten. Ihr Beschützerinstinkt erstreckt sich auch auf ihren Halter und dessen Familie, auf Artgenossen und andere Haustiere.