Die auffällige Färbung des Kopfes und oft auch des Brustgefieders gibt den meisten Arten ihren Namen: Grün-, Orange-, Schwarz-, Grau-, Erdbeer- oder Pfirsichköpfchen. Durch Züchtungen existiert darüber hinaus inzwischen eine ganze Farbpalette. Als Ziervogel am meisten verbreitet ist das Rosenköpfchen, der einzige Vertreter der Gattung, der nicht unter Artenschutz steht. Für alle anderen Arten wird ein Herkunftsnachweis benötigt; eine Meldepflicht besteht jedoch nicht. In der Haustierdatenbank des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft ist die durchschnittliche Lebenserwartung der Vögel mit 10 bis 12 Jahren angegeben. Die tagaktiven Höhlenbrüter sollten paarweise oder in Gruppen mit gerader Zahl gehalten werden. Auch gleichgeschlechtliche Paare und Gruppen sind möglich.