Ratgeber Igel im Frühjahr

Igel verlieren über den Winter 20 bis 40 Prozent ihres Körpergewichts. Und die Langschläfer haben großen Durst! Ein täglich frisch gefüllter Wassernapf an einer geschützten Stelle im Garten hilft den Tieren. Gertraude Göpner von der Igelberatung Hannover empfiehlt, auch eine Futterstelle einzurichten, zumindest für die ersten Wochen. Igel sind Insektenfresser und verspeisen am liebsten Käfer, Larven und Regenwürmer.

Als Futter geeignet: Katzennassfutter, versetzt mit Igeltrockenfutter, Haferflockenbrei, ungewürztes Rührei oder abgekochtes Geflügelfleisch. Milch und Milchprodukte vertragen Igel nicht, weil sie Laktose nicht verdauen können. Das Auswildern sollte in einer Gegend erfolgen, die den Igeln Nahrung und Versteckmöglichkeiten bietet, abseits von vielbefahrenen Straßen, rät Heidrun Frank vom schwäbischen Verein "Welt der Igel". Am besten in den Abendstunden, denn die Tiere sind nachtaktiv. In Igelstationen kommen die erwachten Winterschläfer erst einmal für gut zwei Wochen in ein Freigehege.