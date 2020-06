Ratgeber Tiere aus dem EU-Ausland mitbringen

Die Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz rät zu weiteren Impfungen wie gegen Staupe, Parvovirose und Hepatitis. Bei Vögeln sind Impfungen gegen Vogelgrippe und Geflügelpest notwendig. Die Tierschutzorganisation TASSO verweist darauf, dass für den EU-Heimtierausweis seit Ende 2014 neue Regeln gelten. Außerdem muss der Tierbesitzer schriftlich bestätigen, dass in Deutschland keine Abgabe der Tiere an Dritte erfolgt. Wer Haustiere zur Vermittlung hierher holt, benötigt eine durch das Tierschutzgesetz festgelegte Erlaubnis des zuständigen Veterinäramts. Jungtiere müssen bei der Einreise mindestens 15 Wochen alt sein. Außerdem führt der Zoll eine Liste mit als gefährlich eingestuften Hunderassen, die nicht mit nach Deutschland gebracht werden dürfen.

Die Tierrechtsorganisation PETA rät, im Ausland mit einem Tierheim, Tierarzt oder einer Tierschutzorganisation Kontakt aufzunehmen, um die legale Ausreise eines Tieres zu planen und vorzubereiten. Ein wichtiges Kriterium für eine Tieradoption aus dem Ausland ist zudem eine Anlaufstelle in Deutschland, die bei Problemen Hilfe geben und gegebenenfalls das Tier aufnehmen kann. Eine Reihe von Tierschutzvereinen in Deutschland haben Partner im Ausland, vor allem in Süd- und Osteuropa, und holen selbst Tiere hierher. Doch leider gibt es auch Vermittler, vor allem über das Internet sowie beim Welpenhandel, die das Mitleid von Tierfreunden für Geschäftemacherei missbrauchen.

Bedenken sollte jeder, dass eine Adoption zwar ein einzelnes Tier retten kann, jedoch nichts an der Situation von heimatlosen Tieren in deren Herkunftsländern ändert. Der Deutsche Tierschutzbund gibt auf seinen Internetseiten Informationen zu Projekten und Kampagnen im Ausland, zu Impfungen und Kastration von Straßen- und Heimtieren, zu Aufklärungsarbeit und Spendenverwendung vor Ort. Zudem warten in den Tierheimen Deutschlands zehntausende Tiere auf eine Vermittlung in ein schönes neues Zuhause.