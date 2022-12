Hunde in Panik

Hunde versuchen sich bei derartigem Lärm zu verstecken, zu fliehen, verweigern das Futter, winseln, bellen oder jaulen vor Angst. Bereits an den Tagen vor Silvester sollte der Freilauf tabu sein. Ängstliche Hunde werden am besten draußen durch zwei Leinen gesichert, eine am Sicherheitsgeschirr und eine am Halsband befestigt. Denn überraschend gezündete Knallkörper können sie so sehr erschrecken, dass sie in Panik davonlaufen. Um Neujahr melden überdurchschnittlich viele Halter von Hunden und Katzen ihr Tier als vermisst. Die Kennzeichnung der Haustiere und ihre Registrierung bei einem Haustierregister erhöhen die Chancen, den Vierbeiner wiederzufinden. Der Hundehalter sollte bei der Knallerei ruhig und gelassen bleiben, Sicherheit ausstrahlen und das furchtsame Verhalten seines Schützlings weitgehend ignorieren, um ihn nicht noch in seiner Unsicherheit zu bestärken. Bei besonders ängstlichen Tieren müssen weitgehend böllerfreie Orte aufgesucht werden.

Medikamente als letztes Mittel

Alle Jahre wieder eilen besorgte Hundebesitzer kurz vor dem Jahreswechsel zum Tierarzt mit der Bitte um Beruhigungsmittel für ihr Tier. Vertrauen Sie nicht auf wunderversprechende „Beruhigungspillen“ gegen Geräuschangst zu Silvester! Einige Präparate bedingen durch ihre muskelerschlaffende Wirkung eine eingeschränkte Beweglichkeit. Die Tiere sind nur nach außen hin ruhig gestellt. Sie können vor den Geräuschen nicht mehr ausweichen, sind dem Lärm in voller Stärke ausgesetzt oder müssen ihn sogar in Überlautstärke ertragen. Das ist schlichtweg Tierquälerei!

Beruhigungsmittel dürfen nur als letztes Mittel bei extremen Fällen von Angst in Frage kommen. Sie sollten nur in Absprache mit einem auf Verhaltenstherapie spezialisierten Tierarzt nach genauen Dosierungsangaben und vorherigen Tests verabreicht werden.

Eine Lärmtherapie ist machbar

Besitzer eines geräuschängstlichen Hundes können sich auch zu einer Therapie entschließen, um ihm so zu ermöglichen, ohne jegliche Pillengabe Geräuschstress besser ertragen zu können. Üben Sie mit ihrem „Angsthasen“ schon Wochen vorher mit Hilfe eines speziellen Anti-Angst-Trainingsprogramms. Zum Beispiel kann das Abspielen einer Geräusch-CD mit Feuerwerk eine Möglichkeit sein, wobei die Lautstärke langsam und in großen Abständen gesteigert wird. Bei besonders empfindsamen Tieren hilft der Rat eines Verhaltenstrainers weiter.

Haustiere in Angst

Auch Katzen können auf Silvesterlärm nervös oder gar verstört reagieren. Reden Sie dann beruhigend auf sie ein, kuscheln Sie mit ihnen und streicheln Sie die Samtpfoten. Außerdem können Sie für Silvester ein besonders ruhiges Eckchen für Ihre Katze herrichten, in das sie sich zurückziehen kann. Freigänger sollten am Silvesterabend unbedingt zuhause bleiben.

Auch Vögel werden durch den ungewohnten Lärm und die Lichtblitze erschreckt. Von ihrem Fluchtinstinkt getrieben, flattern sie verängstigt im Käfig herum, was zu Verletzungen führen kann. Vögel fliehen in keine dunkle Nische, sondern reagieren bei Dunkelheit noch panischer. Das Licht muss also an bleiben, bis sich der Lärm gelegt hat. Gardinen und Rollläden sollten allerdings geschlossen werden, damit die Vögel nicht den Lichtblitzen ausgesetzt sind.

Bei Katzen, Vögeln und Hunden hilft auch leise und ruhige Musik, um die Nervosität zu senken. Für Fische und Reptilien gilt allgemein, die Tiere gut abzuschirmen.

Gehege von Kleintieren sollten lichtdicht abgedeckt und in einem ruhigen Raum platziert werden. Bei einer Außenhaltung von kleinen Heimtieren empfiehlt sich das Einrichten von zusätzlichen Versteckmöglichkeiten. Die Gehege müssen außerdem gegen herabfallende Feuerwerkskörper geschützt sein.

Auch Pferde und Wildtiere sind betroffen

Da Pferde Fluchttiere sind, die bei Gefahr leicht in Panik geraten, sollte in der Silvesternacht eine vertraute Person bei ihnen sein. Selbstverständlich müssen die Tiere in ihre sicheren Stallungen geholt werden. Gefährlich sind Raketen, die fehlschlagen und durch die so der Stall Feuer fangen kann. Leider gibt es auch immer wieder Menschen, die absichtlich Feuerwerkskörper in Ställe werfen oder auf Tiere richten. Regelmäßige Kontrollen sollten solche Gefährdungen verhindern.

Dem Lärm sind nicht allein Haustiere ausgesetzt, sondern auch die heimischen Wildtiere. Daher sind Silvesterknallerei und Feuerwerk an Waldrändern, auf Lichtungen oder in Parkanlagen verboten.

Auf Silvesterpartys im eigenen Haus sollten Sie ihren Haustieren zuliebe verzichten.

Den Tieren tun wir einen großen Gefallen, wenn wir den Wechsel zum Neuen Jahr mit ihnen gemeinsam in vertrauter und ruhiger Umgebung verbringen.