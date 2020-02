Ratgeber Tierkauf über das Internet

Bildrechte: IMAGO

Ob ein Verkaufsangebot auf gängigen Seiten wie Ebay oder Quoka seriös ist oder nicht, können Interessenten nicht ohne weiteres erkennen. Über eine Emailadresse kann jeder anonym ein Tierverkaufs-Inserat schalten. Spontankäufe sind so leicht möglich, niedrige Preise senken die Hemmschwelle. Das betrifft insbesondere das Geschäft mit Welpen, Modehunden und Exoten. Der Internet-Handel mit Tieren ist nicht kontrollierbar, stellt eine aktuelle Studie der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung fest. Käufer können die Verkäufer nicht einschätzen, Herkunft und Vorgeschichte der Tiere sind nicht überprüfbar. Sogenannte „Tiervermehrer“ produzieren zum Zweck eines lukrativen Tierhandels, warnt die Kampagne von „Aktion Tier - Menschen für Tiere e.V.“. Es gibt keine Beratung zu artgerechter Haltung. Häufig können die Tiere nicht einmal vor dem Verkauf in Augenschein genommen werden, leider sind viele kranke und verhaltensgestörte Tiere darunter. Aber auch die Verkäufer können die Käufer nicht einschätzen und kontrollieren eher selten, ob die Tiere in ein artgerechtes Zuhause kommen.